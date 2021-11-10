11位民主黨參議員 促拜登加大抑制油價

油價飆高，民主黨籍聯邦參議員致函拜登總統，敦促以釋出戰備儲油，或禁止原油出口等措施因應，抑制不斷上漲的油價。圖為加州聖地牙哥一加油站。（路透）

油價 高企，11名民主黨籍聯邦參議員 致函拜登 總統，敦促他採取大力行動，例如釋出戰備儲油，或禁止原油出口等措施，以抑制不斷上漲的油價。

11名參議員在信函中表示，物價攀升帶給家庭及中小型企業「不適切的負擔」，尤其考慮到許多家庭及業者才剛從新冠疫情的經濟危機中復甦，目前仍在康復階段。

信中表示，他們認同拜登日前在聯合國氣候峰會COP26的談話，及美國將「長期」致力於清潔、可再生能源的發展，但是現在也要確保美國人能夠為他們的汽車加可負擔的汽油。

參議員建議拜登可採取的措施，包括釋出戰備儲油，或暫時禁止原油出口等；連署的參議員包括布魯曼索(Richard Blumenthal)、李希(Patrick Leahy)和華倫(Elizabeth Warren)等。

信中援引美國汽車協會(AAA)的數據，並對油價驚人的漲勢表示擔憂；數據顯示，目前加油站每加侖油價平均為3.42元，過去一年來已漲一元，為2014年以來最高點。

布蘭特原油(Brent Oil)從去年3月崩跌至每桶20多元後，就開始一路上漲，到今年10月已突破80元；AAA更預測，到明年夏季可能再漲50%。

十幾名共和黨籍國會議員上周也致信拜登，指以需環境影響評估為由關閉連結密西根州與加拿大的天然氣管道，將讓民眾過冬的暖氣成本上升，也對農業、商業都有害，進而衝擊經濟，是「弱化國家能源安全」的「不負責任」的行為。

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)7日表示，對於釋出戰備儲油，拜登「當然在考慮中」。