我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

天然氣大量外銷 今冬消費者「取暖成本」將暴增

編譯潘勛／綜合9日電
全球天然氣短絀，美國銷往國外的天然氣創紀錄。圖為德州拉文郡一油氣田。（路透）
全球天然氣短絀，美國銷往國外的天然氣創紀錄。圖為德州拉文郡一油氣田。（路透）

由於天然氣業者正把創紀錄的天然氣賣到國外，應付全球天然氣短絀，而油氣業者又堅拒新投資於增加開採，以便趁高價賺錢分給股東，所以全國電廠為了過冬需求而採購天然氣庫存，正面臨史上最高價，成本轉嫁給消費者，民眾今年過冬取暖，看到帳單恐會嚇一大跳。

華爾街日報(WSJ)報導，全球其他地區天然氣短絀，通往加拿大、墨西哥的天然氣管、載送液化天然氣前往歐、亞的汽輪已經把創紀錄的美國天然氣送到國外；油氣裂解業碰到產品價格好，投資方施壓要業者不得增產，以便分享利潤給股東，結果便是因出口而推高國內天然氣價格。

專家表示，若不論今年2月德州忽遇天寒地凍，那麼因外銷天然氣而致國內天然氣價格走高，目前是第二次。

價格升高所致的痛楚，顯示出口業者與買方關係緊張日益升高；消費者享受便宜天然氣已有十多年；某些製造業及化學工業的整個業務，其實是依美國天然氣價格便宜來打造的。

由太平洋西北岸到新英格蘭等地區的發電廠已向有司申請調高今冬天然氣電價格，原因在全球天然氣需求升高，壓縮到國內天然氣供應；能源資訊署(EIA)已暗示，仰賴天然氣取暖的國內家庭這個冬季將付出多三成的燃料費用。

供應康乃狄克、麻州及新罕布夏三州客戶電力及天然氣的Eversource Energy公司10月便警告說，康州天然氣用戶本月要有心理準備，帳單金額可能要增加約14%；麻州客戶增幅可達21%。

在密西根州營運、服務客戶670萬人的CMS Energy公司副董薩利斯貝瑞(Greg Salisbury)表示，公司儲存的天然氣足夠，大致免受今年冬季價格波動影響，但出口大增讓今年採購流程變難許多，全國各電廠都為供應短絀傷透腦筋，他的團隊正在設想明年的採購策略。

各電廠嚴陣以待天然氣需求量大增，EIA數據指出，美國出口的天然氣卻創下史上新高，除了2月是例外，去年11月到今年8月，液化天然氣出口占總產量19%到21%；頁岩油氣業者則向投資人表示，價格雖高，但沒能誘使它們大舉投資在增加生產。

天然氣 投資 美國

上一則

11位民主黨參議員 促拜登加大抑制油價

下一則

員工不舉報 強制企業接種令執行難

延伸閱讀

新聞評論／做不到零碳排 問題在蔡英文關錯電廠

新聞評論／做不到零碳排 問題在蔡英文關錯電廠
德州氣溫暴烈 恐海平面上升

德州氣溫暴烈 恐海平面上升
油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油
油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排