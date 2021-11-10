天然氣大量外銷 今冬消費者「取暖成本」將暴增

全球天然氣短絀，美國銷往國外的天然氣創紀錄。圖為德州拉文郡一油氣田。（路透）

由於天然氣 業者正把創紀錄的天然氣賣到國外，應付全球天然氣短絀，而油氣業者又堅拒新投資 於增加開採，以便趁高價賺錢分給股東，所以全國電廠為了過冬需求而採購天然氣庫存，正面臨史上最高價，成本轉嫁給消費者，民眾今年過冬取暖，看到帳單恐會嚇一大跳。

華爾街日報(WSJ)報導，全球其他地區天然氣短絀，通往加拿大、墨西哥的天然氣管、載送液化天然氣前往歐、亞的汽輪已經把創紀錄的美國 天然氣送到國外；油氣裂解業碰到產品價格好，投資方施壓要業者不得增產，以便分享利潤給股東，結果便是因出口而推高國內天然氣價格。

專家表示，若不論今年2月德州忽遇天寒地凍，那麼因外銷天然氣而致國內天然氣價格走高，目前是第二次。

價格升高所致的痛楚，顯示出口業者與買方關係緊張日益升高；消費者享受便宜天然氣已有十多年；某些製造業及化學工業的整個業務，其實是依美國天然氣價格便宜來打造的。

由太平洋西北岸到新英格蘭等地區的發電廠已向有司申請調高今冬天然氣電價格，原因在全球天然氣需求升高，壓縮到國內天然氣供應；能源資訊署(EIA)已暗示，仰賴天然氣取暖的國內家庭這個冬季將付出多三成的燃料費用。

供應康乃狄克、麻州及新罕布夏三州客戶電力及天然氣的Eversource Energy公司10月便警告說，康州天然氣用戶本月要有心理準備，帳單金額可能要增加約14%；麻州客戶增幅可達21%。

在密西根州營運、服務客戶670萬人的CMS Energy公司副董薩利斯貝瑞(Greg Salisbury)表示，公司儲存的天然氣足夠，大致免受今年冬季價格波動影響，但出口大增讓今年採購流程變難許多，全國各電廠都為供應短絀傷透腦筋，他的團隊正在設想明年的採購策略。

各電廠嚴陣以待天然氣需求量大增，EIA數據指出，美國出口的天然氣卻創下史上新高，除了2月是例外，去年11月到今年8月，液化天然氣出口占總產量19%到21%；頁岩油氣業者則向投資人表示，價格雖高，但沒能誘使它們大舉投資在增加生產。