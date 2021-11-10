員工不舉報 強制企業接種令執行難

拜登政府強制百人以上企業所有員工接種疫苗，否則每周檢測一次。(Getty Images)

拜登政府強制百人以上企業所有員工接種疫苗 ，否則每周檢測 一次，這項重大防疫 政策，若沒有足夠的「吹哨者」員工舉報，恐難執行。

聯邦政府已通報企業界，1月4日前不接種新冠疫苗者，必須每周核酸檢測才能上班，且必須戴口罩，但是勞工部職業安全與衛生管理局(OSHA)的勞檢員根本不夠，不可能經常、大量外出到職場，現地查驗實施情況，看來只能靠內部員工舉報，才能落實這項防疫令。

擔心自己被未接種的同事感染的員工，出於自保，最關切誰沒有打疫苗，或沒有做病毒檢測就來上班，但要舉報，不但冒犯上司或雇主，還可能因此丟了工作，一般人還是會有顧忌。

前OSHA幕僚長、喬治亞大學勞工問題研究員柏科維茲(Debbie Berkowitz)說，職安局的勞檢員，不要說現場勞檢，連打電話詢問實施情況的人數都不夠，要落實這項政策，非倚賴員工或工會代表申訴不可。

OSHA代理局長弗雷德瑞克(Jim Frederick)說，員工需要支援，才能放心安全工作的場所，是勞檢員查訪的重點，「按常理而言，也就是有人申訴的」公司行號。

白宮上周宣布的企業防疫令，關係著8400萬職工，等於半強制他們打疫苗，不打就得每周檢測，以免造成防疫漏洞。每「嚴重」違反此令一次，罰款高達1萬4000元。雇主若「刻意」違犯，或成為累犯，罰款將提高10倍。

儘管如此，強悍抗命不配合者仍為數不少，共和黨主政的州，還帶頭訴諸法庭，紐奧良聯邦上訴法院6日還以「有違憲之虞」為由，擋下總統令，裁決暫緩執行。

就算拜登政府能打贏這場法律戰，創立已50年的OSHA是個小單位，編制人員主要任務是檢查職場有否毒性化學品、樓梯是否穩固、建地有無坍方之虞等，根本不足以應付新冠病毒的擴散。

OSHA有1850名勞檢員需負責29州800萬工作場所1300萬職工的安全，不靠內部吹哨者舉報，不可能應付得來。通常20-25%檢查案源自員工申訴。其他州，如加州和密西根州，各有職場安全單位，也各依當地情況，另定防疫規範，有些比OSHA還嚴格。