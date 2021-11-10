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疫苗成分誰發明？莫德納、NIH爭專利

編譯洪毅／綜合9日電
莫德納生產的新冠疫苗由莫德納與國家衛生院共同研製，但莫德納在擬提交的專利申請中，不見NIH認為是「主要貢獻者」的三名科學家，引發爭議。（路透）
莫德納生產的新冠疫苗由莫德納與國家衛生院共同研製，但莫德納在擬提交的專利申請中，不見NIH認為是「主要貢獻者」的三名科學家，引發爭議。（路透）

新冠疫苗問世近一年，莫德納(Moderna)與國家衛生研究院(NIH)卻一直因為關鍵技術的專利問題齟齬不斷，因為其決定影響層面甚廣，從個人榮譽到商譽、政策決定、道德議題，甚至族群正義、接種率等都有關，還會決定數十億元的利潤將流向何方。

紐約時報報導，莫德納在疫情期間不會執行專利權，但在擬提交的關鍵技術專利申請中，卻不見NIH認為是「主要貢獻者」的三名科學家；消息人士表示，政府對莫德納的作法感到意外，NIH為此已與莫德納談判一年餘。

莫德納與NIH合作已有四年，去年1月疫情剛爆發時就開始合作開發疫苗，政府一度稱其為「NIH-莫德納新冠疫苗」。

專利的主要貢獻者是誰，對NIH的科學家來說，事關自己的榮譽及自我實現；對莫德納而言則是商譽，試圖對外展現自己不是僅因為幸運、獲得近百億納稅人的錢才成功，而是自己也能獨立為公衛做出貢獻。

成為專利主要貢獻者也能讓政府在疫苗政策上，有更多長期性的影響空間，而且與口頭上的「不執行專利」相比有了紙上背書。

政府也面臨一些民間團體的壓力，一些團體呼籲政府推動疫苗專利共享，稱不能在公衛危機當下，讓私人公司壟斷「救命技術」；但是政府無權作此行動，又對莫德納供應非富國疫苗的進程過慢感到不滿。

此事也與族群正義與接種率有關，因為NIH的三名科學家中，身為非裔女性的基茲梅基亞•科貝特(Kizzmekia Corbett)已成為非裔也能脫穎而出、貢獻社會的典範；而科貝特也致力於推動少數族裔較低的接種率。

疫苗的利潤也是驚人的，讓過去鮮為人知、從未有產品上市的莫德納突然聲名大噪，今年營收估計達180億元，今明兩年的疫苗銷售額之高預計都會是史上罕見；外界推估，在專利權上有一席之地可讓政府得到數千萬元。

若莫德納與NIH最終談判破裂，他們可能對簿公堂，對雙方都會是昂貴而艱難的戰鬥。

莫德納 疫苗 疫情

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