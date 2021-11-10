成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

輝瑞疫苗。(路透)

輝瑞 藥廠(Pfizer)與合作夥伴德國廠商BioNTech已於9日向聯邦政府 提出申請，要求授權所有完全接種新冠疫苗 的成年人，都能施打新冠疫苗補強針；知情人士透露，估計聯邦食品暨藥物管理局(FDA)將會批准申請，時間點則可能在感恩節之前。

紐約時報報導，一旦FDA核准通過，已完全接種輝瑞、莫德納(Moderna)或嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗的18歲以上成年人，都可以施打一劑輝瑞疫苗補強針。

FDA疫苗諮詢委員會成員、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)傳染病專家魯賓(Eric Rubin)指出，許多民眾似乎還沒被列入補強針施打對象，就已自行設法打了補強針， 「民眾已用腳投了票。」

自從今年9月底為65歲以上民眾及染疫高風險族群通過第一批補強針緊急使用授權後，聯邦政府一直希望擴大補強針適用範圍；然而，是否全體人口都有必要打補強針，專家看法分歧。

許多專家指出，已完成的疫苗施打足以提供良好保護，避免因為新冠病毒而陷入重病或住院，沒有慢性疾病的年輕族群保護效果尤佳。

衛生專家之間幾乎一致同意，盡快讓迄今尚未接種第一劑的12歲以上民眾施打疫苗，才應該是聯邦政府眼前推廣疫苗的第一優先目標。

某些專家則主張，以美國目前疫情狀況來看，全體人口都打補強針，已變得比兩個月前更有必要；白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)本月稍早便說，以色列最新疫情統計數據顯示，由於積極推廣補強針，染疫之後的重症率、住院率以及死亡率皆大幅降低。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，全美約有2500萬人已施打補強針，其中包括免疫功能不全患者；換算起來，已完成接種的民眾當中，如今約有14%已打了補強針。

CDC統計也指出，全美約有36萬名12歲以下兒童，已至少施打一劑新冠疫苗；統計顯示，截至8日晚間為止，約有15萬6000名12歲以下兒童是在過去兩周之內接種新冠疫苗。

白宮官員先前表示，政府有足夠的輝瑞疫苗供全國5歲至11歲兒童使用，本周開始將全面展開兒童疫苗宣導計畫。