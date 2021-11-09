若全球升溫2度 英氣象局：極端熱壓力衝擊10億人

圖為8月12日熱浪侵襲羅馬。歐新社

英國 氣象局在聯合國氣候峰會公布研究報告指出，如果氣候危機造成全球升溫達攝氏2度，估計有10億人會受「極端熱壓力」影響，是目前受害人數6800萬人的15倍。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）正在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行。

英國「衛報」（The Guardian）報導，本屆大會的關鍵目標是儘可能把全球升溫幅度控制在比工業化前水準高攝氏1.5度以內，但與會代表們說，在大會12日結束前，還需要很努力才能達到目標。

英國氣象局（UK Met Office）評估了取決於空氣溫度和溼度的「溼球溫度」（wet-bulb temperature），當溼球溫度達到攝氏35度，人體就無法自行以汗腺降溫，連坐在陰影處的健康人都會在6小時內喪命。

英國氣象局繪製地圖，標出全球升溫達攝氏4度的情況下，每年超過10天溼球溫度在攝氏32度（華氏89.6度）以上的地區；一旦溼球溫度達攝氏32度，勞工就必須定時休息以免中暑。

若人類未能成功解決氣候危機，當全球升溫達攝氏4度，全世界將有一半人口會受極端熱壓力（extreme heat stress）衝擊。

全球暖化造成最明顯的影響就是氣溫上升。根據近期一項研究，數十年來，世界各大城市的極端酷熱事件已增為3倍。2020年夏天，美國逾1/4人口受累於極端酷熱效應，症狀包括噁心和痙攣。

世界衛生組織（WHO）資料顯示，2017年之前的20年間﹐全球至少16萬6000人死於熱浪 。

英國官方氣候顧問不斷警告政府，英國對於愈來愈嚴重的熱浪，「極度疏於準備」，尤其是在最易受衝擊的地點，例如醫院和學校。

英國氣象局這項健康分析源於歐盟贊助的「螺旋計畫」（Helix project）研究，另也繪製了河流氾濫、野火、乾旱、糧食匱乏風險日益增加的地圖。實際上，全球只要有人居住的地方，至少都會受到其中一種不利影響。

巴西、衣索比亞、印度等熱帶國家最受極端熱壓力衝擊，有些地區甚至快要不宜人居。

英國氣象局哈德利中心（Hadley Centre）主任譚克（Albert Klein Tank）指出：「這些地圖揭露了預期會在全球發生最嚴重效應的地區，但全球所有區域，包括英國和歐洲，預料都會遭受氣候變遷 的持續衝擊。」

科學家多年來一直警告高溫和高溼將達危害人命的程度。2015年一項研究顯示，再不控制氣候變遷效應，全球石油業重地波斯灣的熱浪將導致這一帶完全不宜人居。

2018年也有一項研究指出，未來全球極端熱浪最致命的地區在中國華北平原，這裡是全世界人口最稠密的地區之一，也是中國最重要的糧倉。