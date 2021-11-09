疫情改變上課模式 長期遠距教學也OK

美國部分學區允許學生在家遠距學習，也有部分學生因家中沒有電腦，到社區中心去上課。(Getty Images)

新冠疫情 改變民眾生活，學生上課模式也出現改變。雖然各地已恢復開放校園，讓學生恢復接受面對面授課，華盛頓郵報報導，某些學區 推出長期遠距教學選項，供家長選擇。

華府智庫「蘭德公司」(Rand Corp)6月研究統計發現，全美學區高達26%本學年設有網路學校，相較之下，疫情之前則只有3%學區附設網路學校。

住在南卡 羅萊納州費菲爾郡(Fairfield County)的派翠西亞‧伍沃德(Patricia Woodward)說，就讀中學的兒子錫安(Zion)由於個性害羞，上課時若有疑問也不敢在全班面前舉手，但自從疫情發生後改為網路上課，狀況就因此改變了。她說，網路上課時，兒子完全不會不好意思對老師提問，成績進步許多，到了學期末竟然擠上榮譽榜。

伍沃德說，學區學校已恢復讓學生到校上課，但學區仍然推出一所正式的網路學校，讓她感到非常雀躍。她表示，已經為14歲的錫安報名就讀九年級。

2020年疫情發生後，費菲爾郡學區改為遠距上課，卻發現近半數學生家裡並沒有高速上網的網路設備；學區後來發放個人熱點(personal hotspots)行動網路設備，但由於當地手機服務品質不佳，許多學生還是無法順利使用。

就在一連串挑戰當中，學區主管發現，某些家長高度支持遠距教學，許多家長像伍沃德一樣，發現孩子網路上課能夠較為專注，也沒有實體上課時的社交壓力。其他家長則說，遠距教學可以讓家長參與孩子的上課情形。從這學年開始，費菲爾郡學區推出一所正式的網路學校，就算疫情結束也將持續運作。

費菲爾郡學區總監葛林(J.R. Green)說：「這將成為新的常態(new normal)。」費菲爾郡高達九成人口為非洲裔。

「蘭德公司」調查報告共同主筆薛華特茲(Heather Schwartz)指出，網路學校品質必須大幅提升，以免出現另一種形式的族群隔離，也就是遠距教學學校的教學品質落後於實體上課的學校。