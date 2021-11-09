Delta變種無法擋 全球確診破2.5億人 部分歐陸國飆升

美國重開邊界，但全球疫情仍然嚴重，圖為芝加哥機場關員檢查旅客接種證明。(Getty Images)

全球新冠肺炎病例8日跨越2億5000萬確診里程碑，凸顯多國放寬防疫 但染疫情 況持續上升；目前新冠病毒平均以每90天感染5000萬人的速度擴散，其中大多數歸因於傳染力強的Delta變種病毒，部分疫苗 覆蓋率低的歐洲國家，確診人數飆升。

路透(Reuters)分析，各國放寬防疫並恢復旅遊與觀光，確診病例不減反增，所幸增幅不如之前疫情嚴重時那麼大。

路透分析，全球過去三個月的平均單日新增確診病例減少36%，但由於Delta變種病毒傳染力強，新冠病毒仍以每90天感染5000萬人的速度擴散。

相較之下，全球新冠肺炎確診的第一個5000萬確診數，花了近一年才達到。

世界衛生組織(WHO)傳染病學者瑪麗亞‧范科霍夫(Maria Van Kerkhove)表示，「我們認為，從現在起到2022年底，是我們掌握新冠病毒控制權的時刻」，「我們可以大幅降低重症與病歿數量」。

路透指出，全球240個國家中，有55國的確診人數上升，其中俄羅斯、烏克蘭和希臘的確診人數接近疫情爆發以來的新高紀錄。

分析顯示，近來全球新增病例中，超過一半來自歐洲，平均每四天新增100萬例，其中東歐國家的疫苗覆蓋率較低，成為這波疫情重災區。

德國全境已有67.1%國民完成接種新冠疫苗，疫苗覆蓋率相對歐洲其他國家高，但德國過去七天的平均確診數8日創疫情以來新高。

德國防疫主管機關羅伯特‧科赫研究所(Robert Koch Institute)8日數據顯示，德國過去七天染疫率增至每10萬人201.1人，創疫情以來七天確診數新高，刷新去年12月22日每10萬人197.6人的紀錄。

英國長者的新冠肺炎確診率，10月比9月增一倍，英國9月以來每日新增至少3萬例，所幸疫苗覆蓋高，重症與病歿率顯著降低；奧地利近來單日新增確診逾8000例，重新實施防疫限制。

疫苗普及的美國等國家，確診數趨緩，但全球仍有半數人口尚未接種疫苗。

公衛專家擔心，年末假期將至，冬季氣溫驟降與家庭聚會讓疫情再起，呼籲尚未接種疫苗的民眾盡速接種。