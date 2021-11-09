邊境解封 外國遊客瞄準5大城 旅遊業大爆發

美國重開邊界，帶來旅遊商機，圖為抵達邁阿密機場的機長揮舞美國國旗。(歐新社)

前總統川普因疫情 關閉邊界約604天後，美國重開大門歡迎大多數外國旅客。根據提供旅遊預定服務的科技公司Travelport，飛往美國和國內航班預約情況已達疫情前七成，11月數據顯示最熱門地點依序為紐約、邁阿密、奧蘭多、洛杉磯和舊金山。

首選紐約 近3成來自英加墨

根據各大旅遊公司的大量民調，紐約市 可望成為冬季節日的旅遊首選，一部分是因為百老匯終於重新點燈；紐約將迎來忙碌的聖誕節季，縮短社交距離。

旅客主要來自英國 (18%)、加拿大(6%)和墨西哥(5%)。

洛克菲勒中心(Rockefeller Center)向來是遊客朝聖巨大聖誕樹和溜冰場之地，如今又將成為新的餐廳熱點區。

美國重開邊界，帶來旅遊商機，圖為抵達邁阿密機場的國際旅客。(歐新社)

邁阿密熱門 阿根廷旅客最多

邁阿密是美國人疫情期間避冬的熱門去處，即便疫情數據依然可怕，但相對回歸常軌的現在，邁阿密越是炙手可熱；邁阿密下個月將舉辦巴塞爾藝術展(Art Basel)與相關社交活動，可望為疫情帶來一絲活力。

旅客主要來自阿根廷(14%)、英國(10%)和巴西(8%)。

這裡開幕越來越多天棚餐廳(marquee restaurant)，數量幾乎是全球之冠；如果遊客不清楚新冠室內安全規定，可至Fever應用程式與網站查詢露天活動，像是燭光演唱會或是海上飛板。

奧蘭多 英國遊客高達46%

迪士尼歡慶50周年，迪士尼樂園也全面開放。

旅客主要來自英國(46%)、巴西(10%)和加拿大(8%)。

華特迪士尼世界天鵝度假村(Walt Disney World Swan Reserve)新開幕，迪士尼世界內有6個泳池和22間餐廳。

美國重開邊界，帶來旅遊商機，圖為抵達奧蘭多機場的小朋友，等不及要去主題遊樂園。(美聯社)

洛杉磯 年前拚10億觀光財

石油大亨蓋提基金會(J. Paul Getty trust)提供近4000萬元的洛杉磯藝術復甦基金(L.A. Arts Recovery Fund)，以重振遭疫情重挫的城市。11和12月觀光營收估計可達10億元；飛往洛杉磯班機比2019年貴33%，反之，美國航班費用平均比2019年下跌7%。

旅客主要來自墨西哥(15%)、加拿大(9%)和英國(8%)。

美國重開邊界，帶來旅遊商機。商務部長雷蒙多8日到芝加哥機場歡迎來美國的旅客。(Getty Images)

舊金山 也在緩慢地回歸常軌

「減慢街道」(Slow Streets)和「共享空間」(Shared Spaces)市政計畫，為城市提供無車的戶外公共空間；科技業高層在疫情期間走避，現在逐漸返回這個大量投資戶外節慶、壁畫等藝術的城市。

旅客主要來英國(14%)、印度(10%)和墨西哥(9%)。

截至10月，僅有25%舊金山員工返回辦公室，許多餐廳仍未重開，顯示該市緩慢回歸常軌。