第一夫人出馬 鼓勵學童接種疫苗

第一夫人吉兒拜登(左)在維州一所小學推動學童接種疫苗，向學童送了一份禮物。(Getty Images)

拜登 政府積極推廣5歲至11歲兒童接種新冠疫苗 ，鼓勵地方學區 協助學生接種，同時也向家長們加強宣導新冠疫苗對兒童的益處；第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)8日在公衛署長莫西(Vivek Murthy)陪同下前往維吉尼亞州富蘭克林謝爾曼小學(Franklin Sherman Elementary School)，帶頭發起為兒童接種新冠疫苗接種的活動。

衛生部部長貝西拉(Xavier Becerra)和教育部長卡多納(Miguel Cardona)也向各大學區發函，呼籲校方盡快為已符合年齡資格的學生安排疫苗接種；官員們提醒學區可運用聯邦政府給予的新冠疫情紓困金，作為擴大兒童疫苗接種的資金。

為了對抗反疫苗假訊息，拜登政府鼓勵學校多與家長宣導疫苗正確的相關資訊，並與美國小兒科學會(AAP)展開合作，結合地方兒科醫師和學校加強宣傳新冠疫苗的正確訊息。

不過官方選在富蘭克林謝爾曼小學發起接種活動並非巧合，因為該校在1954年為全國第一座接種小兒麻痺疫苗的學校。

活動當天更為當地260名學生接種疫苗，吉兒‧拜登強調：「我無法像你們保證，世上的危險會變得更少，或許等你們的孩子學會開車時就知道了！但在那之前，接種新冠疫苗可以讓為人父母擔心的事減少一些。」

第一夫人吉兒拜登在維州一所小學推動學童接種疫苗。(Getty Images)

白宮方面表示，未來幾周第一夫人都會持續拜訪全國各個為兒童接種新冠疫苗的機構，繼續鼓勵更多小孩接種，她說：「疫苗是保護你的孩子感染新冠肺炎最好的方式，而且疫苗經過縝密的審查和嚴格的試驗，它不僅安全、還是免費的。」

儘管兒童染疫重症的機率遠低於成人，但疫情爆發以來仍有94名5歲至11歲兒童染疫病歿、超過8300名兒童住院、5000多名兒童出現嚴重發炎的病症；因此國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)堅持，「孩子們應該也向大人一樣準備就緒」，防止病毒繼續傳播。