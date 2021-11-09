強制企業接種訴訟案 司法部要求「打包」處理

拜登 政府宣布企業接種疫苗 強制令，至少有27州、部分企業及工會向至少六個聯邦上訴法院提出十多宗法律訴訟案，提出訟案的州均為共和黨州長執政或檢察長為共和黨籍。司法部8日提出法庭文件要求，指應在16日隨機選擇一個聯邦巡迴法院，合併審理全案。

勞工部 職業安全與健康管理局(OSHA)4日發布規定，要求員工百人或以上的企業雇主須在明年1月4日前，確保員工接種新冠疫苗或每周接受病毒檢測；只有因宗教理由反對、不與同事或客戶當面互動、或是在戶外工作的勞工，才得以例外。

位於新奧爾良的聯邦第五巡迴上訴法院6日以「重大的法令和憲法問題」為由，將此新規定「暫時凍結」，並命令拜登政府8日提交初步法律文件。緊急凍結令寫道：「在本法院採取進一步行動前，該授權擱置。」

目前尚不清楚此凍結令是否全國適用？還是僅適用於提交相關訟案的下列五州，包括路易斯安納州、密西西比州、南卡羅來納州、德州和猶他州。路易斯安納州檢察長蘭德利(Jeff Landry)表示，此暫時凍結令適用於全國；但向不同法院提交訟案的州，8日已要求澄清。

白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)8日表示，政府「對此案非常有信心，我們認為勞工部有權這麼做。」尚皮耶表示，勞工部此項授權是為了保障人民安全，國會授權勞工部依1970年職業安全與健康法行事。與疫苗有關授權，包括強制要求聯邦僱員和軍隊接種疫苗，是拜登政府遏制新冠疫情的主要戰略；全國已有75萬人染疫病歿。

共和黨州檢察長等人提起訴訟的理由是，聯邦政府無權制定該法規，部分原因是新冠肺炎並非工作場所的特定危險。

與此同時，多個州、企業和組織8日共同呼籲位於聖路易斯聯邦第八巡迴上訴法院，儘快審查他們提出的法律挑戰。這些團體在法庭文件中表示，「數以千計的雇主和數百萬工薪家庭將立即感受到它的影響；法院應迅速採取行動，防止發生非法和違憲的傷害。」