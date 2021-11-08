有提告、有豁免… 400萬聯邦員工須完成接種 考驗拜登

拜登總統要求聯邦員工在11月22日前，必須完成接種的命令，可能會踢到鐵板，部分聯邦員工拒絕接疫苗。(美聯社)

拜登 總統推動大規模接種計畫，約400萬名聯邦員工須依行政命令在22日前接種疫苗 ，員工或退休或離職，部分員工提告白宮 踰越權限，數千人以信仰為由提出疫苗豁免，各機關主管可能需要數月時間決定，期間員工暫緩打疫苗也不會遭革職。

拜登推動民間企業員工應在明年初接種疫苗的規定之際，他得先確保聯邦政府員工依規定接種疫苗；根據拜登行政命令，約400萬名聯邦員工須在22日前接種疫苗。

在白宮內外工作的聯邦員工，包括白宮花匠，幾乎都打完疫苗，完全接種。(美聯社)

目前白宮員工幾乎全員接種，但其他聯邦部門員工的接種率卻高低不一，有些員工為此提告，認為白宮越權。

衛生部(HHS)、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)、聯邦住房及城市發展部(HUD)官員表示，他們積極鼓勵員工接種，但尚無相關數據。截至10月底，許多情報單位有至少20%員工未接種；聯邦執法部門約3萬1000名員工中，估有60%員工打疫苗。

國土安全部(DHS)有逾24萬名員工，10月底約有64%員工接種完畢；退伍軍人事務部(DVA)是第一個實施疫苗規定的聯邦單位，76%員工已打完疫苗；聯邦環保署(EPA)上周有81%員工接種完畢，國稅局(IRS)截至10月中接種率也有78%。

聯邦監獄管理局(FBP)接種率遠低於全國平均，僅58%員工部分接種；而根據最新數據，聯邦運輸安全局(TSA)僅約60%員工部分接種。

有近84萬名雇員的最大聯邦部門國防部指出，45%文職人員接種至少一劑疫苗；最積極的空軍指出，2日前約97%雇員已打至少一劑疫苗，僅剩8400餘人未接種。

紐約州府與市府員工，上個月在曼哈頓的聯邦大樓前抗議政府對他們要求接種的強制要求。(美聯社)

聯邦部門提供打疫苗時間，鼓勵員工配合；若員工未在22日前打疫苗，就得接受「輔導」，之後有五天打疫苗，他們可能先被停職14天，最後遭革職，但整個過程可能長達數月。

共和黨人認為疫苗令太超過，佛羅里達州聯邦矯正官員工會上周提告疫苗令違反民權，有些員工不願失去工作、不願當疫苗白老鼠，也不願失去個人信念；有些接近退休年齡者寧考慮退休，也不要打疫苗。

數千名聯邦員工紛紛以宗教和醫療因素為由，提出疫苗豁免；根據聯邦雇員工會，教育部60幾人、FBP數千人因宗教因素拒打疫苗。

豁免要求成為反接種員工的另一項選擇，因為主管評估時必須暫緩實施疫苗令；聯邦法官、聯邦公平就業機會委員會(EEOC)、工會和外界律師等人，也加入討論該如何公平且合法評斷豁免資格。

若豁免要求遭拒絕，聯邦雇員得選擇打疫苗或離職；若獲允，上班時須戴口罩、維持社交距離並例行篩檢，但當局尚未表示篩檢費用由誰買單。