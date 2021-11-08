我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

有提告、有豁免… 400萬聯邦員工須完成接種 考驗拜登

編譯郭宣含╱綜合7日電
拜登總統要求聯邦員工在11月22日前，必須完成接種的命令，可能會踢到鐵板，部分聯邦員工拒絕接疫苗。(美聯社)
拜登總統要求聯邦員工在11月22日前，必須完成接種的命令，可能會踢到鐵板，部分聯邦員工拒絕接疫苗。(美聯社)

拜登總統推動大規模接種計畫，約400萬名聯邦員工須依行政命令在22日前接種疫苗，員工或退休或離職，部分員工提告白宮踰越權限，數千人以信仰為由提出疫苗豁免，各機關主管可能需要數月時間決定，期間員工暫緩打疫苗也不會遭革職。

拜登推動民間企業員工應在明年初接種疫苗的規定之際，他得先確保聯邦政府員工依規定接種疫苗；根據拜登行政命令，約400萬名聯邦員工須在22日前接種疫苗。

在白宮內外工作的聯邦員工，包括白宮花匠，幾乎都打完疫苗，完全接種。(美聯社)
在白宮內外工作的聯邦員工，包括白宮花匠，幾乎都打完疫苗，完全接種。(美聯社)

目前白宮員工幾乎全員接種，但其他聯邦部門員工的接種率卻高低不一，有些員工為此提告，認為白宮越權。

衛生部(HHS)、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)、聯邦住房及城市發展部(HUD)官員表示，他們積極鼓勵員工接種，但尚無相關數據。截至10月底，許多情報單位有至少20%員工未接種；聯邦執法部門約3萬1000名員工中，估有60%員工打疫苗。

國土安全部(DHS)有逾24萬名員工，10月底約有64%員工接種完畢；退伍軍人事務部(DVA)是第一個實施疫苗規定的聯邦單位，76%員工已打完疫苗；聯邦環保署(EPA)上周有81%員工接種完畢，國稅局(IRS)截至10月中接種率也有78%。

聯邦監獄管理局(FBP)接種率遠低於全國平均，僅58%員工部分接種；而根據最新數據，聯邦運輸安全局(TSA)僅約60%員工部分接種。

有近84萬名雇員的最大聯邦部門國防部指出，45%文職人員接種至少一劑疫苗；最積極的空軍指出，2日前約97%雇員已打至少一劑疫苗，僅剩8400餘人未接種。

紐約州府與市府員工，上個月在曼哈頓的聯邦大樓前抗議政府對他們要求接種的強制要求。...
紐約州府與市府員工，上個月在曼哈頓的聯邦大樓前抗議政府對他們要求接種的強制要求。(美聯社)

聯邦部門提供打疫苗時間，鼓勵員工配合；若員工未在22日前打疫苗，就得接受「輔導」，之後有五天打疫苗，他們可能先被停職14天，最後遭革職，但整個過程可能長達數月。

共和黨人認為疫苗令太超過，佛羅里達州聯邦矯正官員工會上周提告疫苗令違反民權，有些員工不願失去工作、不願當疫苗白老鼠，也不願失去個人信念；有些接近退休年齡者寧考慮退休，也不要打疫苗。

數千名聯邦員工紛紛以宗教和醫療因素為由，提出疫苗豁免；根據聯邦雇員工會，教育部60幾人、FBP數千人因宗教因素拒打疫苗。

豁免要求成為反接種員工的另一項選擇，因為主管評估時必須暫緩實施疫苗令；聯邦法官、聯邦公平就業機會委員會(EEOC)、工會和外界律師等人，也加入討論該如何公平且合法評斷豁免資格。

若豁免要求遭拒絕，聯邦雇員得選擇打疫苗或離職；若獲允，上班時須戴口罩、維持社交距離並例行篩檢，但當局尚未表示篩檢費用由誰買單。

疫苗 拜登 白宮

上一則

六中全會將通過中共第3份歷史決議 為習近平連任鋪路

下一則

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

延伸閱讀

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油
美股本周繼續攻頂嗎？ 五件事不可不知

美股本周繼續攻頂嗎？ 五件事不可不知
衛生局長捍衛強制施打決策 「國父也曾下令打天花疫苗」

衛生局長捍衛強制施打決策 「國父也曾下令打天花疫苗」
政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回