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各州出招鼓勵學童接種 大送100元獎金、球賽門票

編譯郭宣含／綜合7日電
美國許多大城市積極提倡校園接種率，提供獎金、門票等誘因。(美聯社)
美國許多大城市積極提倡校園接種率，提供獎金、門票等誘因。(美聯社)

美國許多大城市積極提倡校園接種率，提出獎金、遊樂園門票等諸多誘因，鼓勵學童打疫苗

從德州奧斯汀(Austin)到加州聖他克拉拉(Santa Clara)等多地校區表示，他們的學校將成為5歲以上學生打疫苗的服務地點；全國官員也敦促家庭一起參與接種行動。

幼童8日起可在紐約市公立學校打疫苗，為了鼓勵孩童參與，紐約市提供100元借記卡、自由女神像旅遊和運動賽事的門票當作獎勵；芝加哥學校人員擬發100元獎勵給接種第一劑疫苗的孩童。

美國學校行政人員協會(AASA)行政主管多米尼克(Dan Domenech)表示，多數學校校監都歡迎醫療夥伴到校接種疫苗，好讓學校在疫情期間變得更安全。

隨著越來越多年幼學童準備接種疫苗，學校也開始放寬口罩和社交距離規定；在邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)感染率下降後，邁阿密上周宣布，年長的學生可以放寬口罩規定。

多米尼克表示，他預期學校未來幾周會開始討論，是否強制規定要打疫苗。聯邦疾病防治中心(CDC)5月建議，12至15歲者應打疫苗後，加州一些學校早已設下符合疫苗資格者應打疫苗的規定，但此規定遭部分家庭抗議。

5至11歲孩童3日開始在醫院、藥局和小兒科辦公室打輝瑞疫苗，目前全美有2800萬名5至11歲孩童符合資格，可接種輝瑞兒童疫苗。根據CDC，美國約68%的12歲以上孩童已接種完畢。

紐約、佛羅里達、喬治亞、伊利諾、加州和德州學校人員表示，校園將成為分配疫苗的重要場地。

全美12歲以上孩童符合疫苗接種資格後，全國數十個校區5月開放校園當作接種地點；州和地方學校要求，要有家長同意才能為孩子接種疫苗，教師工會也支持在校分發疫苗。

公衛專家漢娜．蓋爾(Hannah Gehl)負責統籌奧斯汀學校疫苗診所，她表示與家長溝通後，家長的疑問多半是多快可打疫苗，以及是否為強制接種；一名奧斯汀家長表示，她要等消除疫苗副作用的顧慮後，才會讓小孩接種。

疫苗 紐約市 加州

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