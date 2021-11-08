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入境美國須完成接種 航空公司把關 7個QA須知

編譯陳韻涵╱綜合7日電
圖為洛杉磯國際機場。(Getty Images)
圖為洛杉磯國際機場。(Getty Images)

聯邦政府因應新冠肺炎限制部分國際旅客入境超過一年半以來，8日將有條件重新開放來自中國、巴西、南非、英國等歐洲國家旅客入境，限制重點轉為新冠疫苗接種狀態。

美方也重新開放與加拿大及墨西哥的陸路邊境，允許已接種的旅客入境。

以下為美方針對國際旅客的入境新須知：

主要要求為何？

所有成年外國旅客赴美都必須在搭機前完成疫苗接種，並取得搭機前72小時的篩檢陰性證明。

每個人都要打疫苗嗎？

對，除非是還無法接種疫苗的18歲以下兒童，但仍須接受篩檢；兩歲以下幼童豁免疫苗規定。

還沒打疫苗的成人怎麼辦？

全球約有50個國家的90%國民未接種疫苗，這些未接種疫苗的外國人想來美，必須取得美國政府同意，且入境目的不能只是觀光或商務旅行。

美國政府表示，會基於人道或緊急(醫療評估)因素，豁免極少數人入境；緊急醫療因素需要出示醫師診斷文件，交由聯邦疾病防治中心(CDC)評估核准。

美國人怎麼辦？

未打疫苗的美國人，需出示搭乘國際航班前一天的篩檢證明。

若已接種疫苗，國民與其他國家的公民都則要出示搭機三天內的篩檢證明。

此規定不適用美國境內航班。

疫苗規定由誰把關？

航空公司要檢驗旅客的疫苗紀錄和身分，若未遵守會按次開罰，每次3萬5000元。

接種哪種疫苗可獲准入境？

大多數由世界衛生組織(WHO)核准緊急使用的新冠疫苗，包括輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、嬌生(Johnson & Johnson)，以及中國科興(Sinovac)、中國國藥。

從陸路或水路自加拿大或墨西哥入境怎麼辦？

美加與美墨陸路邊境已開放所有已接種疫苗的旅客入境，請向海關出示疫苗接種證明，兒童豁免此規定。

疫苗 美國 篩檢

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