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捍衛疫苗令 公衛署長：當年華盛頓也曾強制打天花疫苗

編譯郭宣含╱綜合7日電
公衛署長莫西。(美聯社)
公衛署長莫西。(美聯社)

拜登推動公私部門員工疫苗令之際，聯邦疫苗規定6日遭聯邦上訴法院暫緩，公衛署長莫西(Vivek Murthy)和白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)7日紛紛支持疫苗令，莫西表示疫苗令有其必要，柯連恩則有信心終獲法律支持。

勞工部職業安全與衛生管理局(OSHA)目前實施的疫苗令，預計明年1月4日生效，不過紐奧良聯邦第五巡迴上訴法院指出，該命令恐有「重大法令與疫苗」問題；多州也提告拜登政府，要求疫苗令喊停。

多州在訴訟書中指出，聯邦政府並無提出疫苗令的憲法權力，並主張OSHA沒有執行疫苗令的權力。

莫西7日在美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)上，為拜登政府對職場的疫苗規定辯護，「若不是拜登與聯邦政府認為疫苗規定合宜且有必要，他們也不會實施現有規定。」

莫西提到昔今校園、醫院和軍隊實施的疫苗規定，「綜觀歷史，我們曾利用疫苗要求來保護民眾，這始於前總統華盛頓(George Washington)，當時他要求軍隊接種天花疫苗。」

莫西表示：「我們明白，有時我們的決定對周遭會有廣泛影響，新冠疫情提醒我們這一點，這就是這類職場要求為何有助於且是加速結束疫情的必要一步。」

白宮幕僚長柯連恩7日為拜登總統的強制接種政策辯護。(美聯社)
白宮幕僚長柯連恩7日為拜登總統的強制接種政策辯護。(美聯社)

全國多州出現疫苗訴訟，三名法官暫時阻擋疫苗令後；白宮幕僚長柯連恩7日表示，他有自信聯邦疫苗規定最終會受到支持，他相信疫苗令訴訟會在1月3日前展開，而隔一天疫苗令可如預期生效。

「全國法院的疫苗令訴訟開開關關，」他指出州層級法院裁決，支持類似的疫苗規定，「聯邦最高法院已多次駁回其他疫苗禁令的訴訟。」

柯連恩則表示，他有信心官司結束時，疫苗令能獲得合法性；疫情已延續將近兩年，白宮持續呼籲，打疫苗才是扭轉疫情的關鍵。

疫苗 拜登 疫情

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