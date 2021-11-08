美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美國自8日起對完全接種的國際人士開放入境，但有若干國家提供的疫苗不符美國疫苗認證標準，即使完全接種，也不得入境。圖為紐約市甘迺迪國際機場大廳。(Getty Images)

美國陸、空邊境8日起將對已接種聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)緊急授權疫苗 的國際旅客開放入境，解除2020年初以來因為新冠疫情大爆發而頒布的旅行禁令。

美國邊境重開 旅客要有大排長龍準備

聯合航空(United Airline)估計，入境美國的國際遊客人數，8日當天可望比一周之前的1日增加50%，當時搭乘聯航班機入境美國遊客人數約有2萬人；達美航空(Delta Air Lines)執行長巴斯坦恩(Ed Bastian)則提醒遊客說，要有初期可能出現大排長龍的心理準備。

巴斯坦恩指出，美國對國際遊客重新開放邊境初期，可能出現狀況混亂。他說：「我可以跟大家保證，很遺撼的，排隊人龍必定出現。」但他表示，航空公司一定會想辦法排除問題。

根據達美航空統計，自從美國宣布將重新開放邊境的六周以來，銷售點系統(point-of-sale)的國際訂票比消息宣布之前六周相比，足足成長了450%。

美國自8日起對完全接種的國際人士開放入境，但有若干國家提供的疫苗不符美國疫苗認證標準，即使完全接種，也不得入境。圖為猶他州鹽湖城國際機場大廳。(美聯社)

受到新冠疫情影響，美國原本規定過去14天內曾經到過全球33個國家的絕大多數非美國公民 ，禁止進入美國；這33個國家包括26個申根區(Schengen Area)歐洲國家，以及中國、印度、南非、伊朗、巴西、英國、愛爾蘭。

美國旅遊協會(U.S. Travel Association)指出，這些國家在美國2019年的國際觀光遊客當中，共計占有53%，疫情期間墨西哥、加拿大赴美遊客驟減，也讓旅遊相關行業連帶受到重創；自從2020年3月以來，國際遊客嚴重縮水，讓美國損失了將近3000億元的出口收入。

中美洲移民抵美墨邊界 等候入境美國

路透報導，受到美墨邊境 開放陸路觀光的消息影響，數百名中美洲移民抵達位於邊境地區的墨西哥邊境城鎮提璜納(Tijuana)，希望接下來能有入境美國的更容易管道，並向美國申請庇護。

瓜地馬拉籍婦人安德瑞亞‧莫拉列斯(Andrea Morales)說：「我打算試試看。我們會進入邊界的，我在墨西哥已待不下去了，這裡暴力氾濫。」

俄羅斯Sputnik V和中國康希諾疫苗，不符合美國認證的合格疫苗，即使完全接種後，也不得入境。(美聯社)

接種中俄未獲核准疫苗者 搶著重打疫苗

美聯社報導，之前接種俄羅斯Sputnik V、中國康希諾疫苗的民眾，如今忙著重新接種獲得FDA或WHO緊急授權名單上的疫苗。墨西哥今年稍早收到大約1200萬劑康希諾疫苗以及大約2000萬劑Sputnik V疫苗。住在墨西哥市(Mexico City)、先前接種衛星-V疫苗的52歲居民魯茲(Rosenda Ruiz)指出：「我們這些打了這兩種疫苗的人，真是被害慘了。」他說，很多墨西哥人都想出國旅行，可是打了這兩款疫苗的人卻沒辦法，「我打算可以找得到什麼疫苗，就去接種」。

國藥集團 、北京科興研發的另外兩款新冠疫苗，由於獲得WHO緊急使用授權，因此接種民眾可以入美旅行。