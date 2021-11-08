我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

記者顏伶如╱綜合報導
美國自8日起對完全接種的國際人士開放入境，但有若干國家提供的疫苗不符美國疫苗認證標準，即使完全接種，也不得入境。圖為紐約市甘迺迪國際機場大廳。(Getty Images)
美國自8日起對完全接種的國際人士開放入境，但有若干國家提供的疫苗不符美國疫苗認證標準，即使完全接種，也不得入境。圖為紐約市甘迺迪國際機場大廳。(Getty Images)

美國陸、空邊境8日起將對已接種聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)緊急授權疫苗的國際旅客開放入境，解除2020年初以來因為新冠疫情大爆發而頒布的旅行禁令。

美國邊境重開 旅客要有大排長龍準備

聯合航空(United Airline)估計，入境美國的國際遊客人數，8日當天可望比一周之前的1日增加50%，當時搭乘聯航班機入境美國遊客人數約有2萬人；達美航空(Delta Air Lines)執行長巴斯坦恩(Ed Bastian)則提醒遊客說，要有初期可能出現大排長龍的心理準備。

巴斯坦恩指出，美國對國際遊客重新開放邊境初期，可能出現狀況混亂。他說：「我可以跟大家保證，很遺撼的，排隊人龍必定出現。」但他表示，航空公司一定會想辦法排除問題。

根據達美航空統計，自從美國宣布將重新開放邊境的六周以來，銷售點系統(point-of-sale)的國際訂票比消息宣布之前六周相比，足足成長了450%。

美國自8日起對完全接種的國際人士開放入境，但有若干國家提供的疫苗不符美國疫苗認證...
美國自8日起對完全接種的國際人士開放入境，但有若干國家提供的疫苗不符美國疫苗認證標準，即使完全接種，也不得入境。圖為猶他州鹽湖城國際機場大廳。(美聯社)

受到新冠疫情影響，美國原本規定過去14天內曾經到過全球33個國家的絕大多數非美國公民，禁止進入美國；這33個國家包括26個申根區(Schengen Area)歐洲國家，以及中國、印度、南非、伊朗、巴西、英國、愛爾蘭。

美國旅遊協會(U.S. Travel Association)指出，這些國家在美國2019年的國際觀光遊客當中，共計占有53%，疫情期間墨西哥、加拿大赴美遊客驟減，也讓旅遊相關行業連帶受到重創；自從2020年3月以來，國際遊客嚴重縮水，讓美國損失了將近3000億元的出口收入。

中美洲移民抵美墨邊界 等候入境美國

路透報導，受到美墨邊境開放陸路觀光的消息影響，數百名中美洲移民抵達位於邊境地區的墨西哥邊境城鎮提璜納(Tijuana)，希望接下來能有入境美國的更容易管道，並向美國申請庇護。

瓜地馬拉籍婦人安德瑞亞‧莫拉列斯(Andrea Morales)說：「我打算試試看。我們會進入邊界的，我在墨西哥已待不下去了，這裡暴力氾濫。」

俄羅斯Sputnik V和中國康希諾疫苗，不符合美國認證的合格疫苗，即使完全接種...
俄羅斯Sputnik V和中國康希諾疫苗，不符合美國認證的合格疫苗，即使完全接種後，也不得入境。(美聯社)

接種中俄未獲核准疫苗者 搶著重打疫苗

美聯社報導，之前接種俄羅斯Sputnik V、中國康希諾疫苗的民眾，如今忙著重新接種獲得FDA或WHO緊急授權名單上的疫苗。墨西哥今年稍早收到大約1200萬劑康希諾疫苗以及大約2000萬劑Sputnik V疫苗。住在墨西哥市(Mexico City)、先前接種衛星-V疫苗的52歲居民魯茲(Rosenda Ruiz)指出：「我們這些打了這兩種疫苗的人，真是被害慘了。」他說，很多墨西哥人都想出國旅行，可是打了這兩款疫苗的人卻沒辦法，「我打算可以找得到什麼疫苗，就去接種」。

國藥集團 、北京科興研發的另外兩款新冠疫苗，由於獲得WHO緊急使用授權，因此接種民眾可以入美旅行。

美國公民 疫苗 美墨邊境

上一則

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

延伸閱讀

美放寬入境限制 旅客須完成接種 航空公司把關

美放寬入境限制 旅客須完成接種 航空公司把關
亞洲疫苗股慘跌 航空股飆漲 投資人看好輝瑞口服藥

亞洲疫苗股慘跌 航空股飆漲 投資人看好輝瑞口服藥
洛市8日起進餐館、購物中心等 須出示疫苗卡

洛市8日起進餐館、購物中心等 須出示疫苗卡
衛生局長捍衛強制施打決策 「國父也曾下令打天花疫苗」

衛生局長捍衛強制施打決策 「國父也曾下令打天花疫苗」

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回