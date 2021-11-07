輝瑞 vs 默沙東的新冠口服實驗藥

輝瑞（Pfizer）5日美國輝瑞藥廠（Pfizer）5日表示，他們研發的實驗型新冠口服藥，能降低染疫住院和死亡風險近90%。 美聯社

繼默沙東（MSD）推出Molnupiravir之後，輝瑞 （Pfizer）也成功開發出新冠病毒實驗性口服藥Paxlovid。儘管目前已有疫苗可預防染疫，但新冠病毒患者當前的治療選項依然很有限。非重症患者目前可使用抗體藥物治療，但須前往醫院或注射中心，透過靜脈注射使用這些藥物，因此這兩款新藥可謂是劃時代的突破。至於兩款藥的藥效如何？售價高低？以下是路透的重點整理：

哪一款新冠口服實驗藥的效果更好？

根據輝瑞和默沙東提供的臨床試驗數據，輝瑞的新冠口服藥效果較好，不過兩家藥廠均尚未提供完整的數據。

根據輝瑞5日公布款口服藥的實驗結果，在新冠病毒患者出現症狀的三日內投藥，降低重症或死亡率的防護力高達89%；在五日內投藥，防護力為85%。

默沙東10月1日表示，在患者出現症狀的五日內投藥，降低重症和死亡的防護力約為50%。默沙東並未提供內三日內投藥的實驗數據。

這些口服藥如何發揮作用？

輝瑞和默沙東的新冠口服實驗藥都須連續用藥五日，不過輝瑞是早晚各服用三錠，默沙東則是早晚各四錠。

輝瑞的口服實驗藥算是蛋白酶抑制劑，主要可阻斷病毒複製時所需的一種酶。輝瑞表示，由於口服藥針對的是新冠病毒複製時不可或缺的要素，因此新冠病原體無法對這個口服藥產生抗藥性。

輝瑞把這款口服藥與既有的抗病毒藥物利托那韋（ritonavir）共同服用，後者可激發蛋白酶抑制劑的活性，但可能引發腸胃方面的副作用，以及干擾其他藥物的藥性。

默沙東與Ridgeback Biotherapeutics共同研發的新冠口服藥，是一種類核酸抗病毒藥物，作用機制是把錯誤導入病毒的遺傳碼。這款藥物會在病毒中產生隨機突變，讓新冠病毒較難進化或產生抗藥性。

這些藥物安全嗎？

輝瑞和默沙東目前釋出的治療數據不多，但都表示對其口服實驗藥的安全性有信心。

輝瑞指出，約20%的患者服用其口服實驗藥或安慰劑後，出現不良反應，但多數症狀很溫和，約1.7%患者服藥後出現嚴重副作用，6.6%人服用安慰劑後產生重大不良反應。

默沙東則說，12%患者在服用其口服實驗藥後，出現藥物相關不良反應，11%人服用安慰劑後出現副作用。

與默沙東新冠口服藥同類的藥物，在動物實驗中似乎有導致胎兒出現缺陷的疑慮。但默沙東說，在其口服藥的類似研究中，即使用藥量比在人體上更高，且服用時間更長，卻未顯示會造成胎兒缺陷或增加罹癌風險。

這兩款口服藥的價格如何？

美國 總統拜登 5日表示，政府已確保將取得數百萬劑的輝瑞新冠口服藥，也與默沙東簽訂價值12億美元的供應合約，將採購170萬份新冠口服藥，換算下來每份約700美元。

英國也向輝瑞訂購25萬份新冠口服藥，但未透露價格。