預算案仍卡關…被催快算2000頁預算 CBO頭痛

眾院民主黨 中間派加碼對預算 案的阻撓，聲稱預算案要先由國會預算辦公室(CBO)算好「分數」，評估對國計民生的影響，才決定是否支持；只是預算案目前已達2000多頁，CBO評分費力不討好，既沒人感謝，還被催促動作要快，備感壓力。

紐約時報 報導，CBO要評估預算案對個人、各州、全國經濟及聯邦赤字的影響；CBO專家打出來的分數向民眾及國會諸公揭露預算案的成本，而且是必備項目，讓民主黨得以推案由參院過關，毋需克服立法時的費力把事拖(filibuster)。

現在CBO要考量的預算案影響遍及全國經濟；法案變更稅法、健保系統、提高國家對氣候變遷的反應能力，還有新的施政項目如補貼兒童照護、有薪家事假等；要為這些施政條款做出詳細評估可是大工程，CBO還得琢磨施政後的交互影響。

前CBO主任艾曼多夫(Doug Elmendorf)表示，他敢打包票CBO現在一定每天24小時運作，原因在專家們的職責可不是編造出某些數字再寫下來，而是得產出確切預估。

2015到2019年的CBO主任霍爾(Keith Hall)指出，有人以為這些事只是一、兩天的工夫即可解決，實則不然，要花好多個星期。

CBO已與國會就預算案共事多月，考量各式提案；就不同政策糅合起來如何可能影響到其他條款的成本，提供建議給國會各委員會；這麼做或許讓某些國會議員誤以為算出最後分數只消敲幾下鍵盤就行；但CBO讓他們的幻想化為泡影；助理們表示，CBO辦事員向議員們指出，沒花上幾周，無法做出完整的估計。

預算案還提出特別的挑戰，例如育兒補貼及有薪家事假，都是嶄新的聯邦施政；CBO對此經驗較少，不像評估變動現有施政項目有預算公式那麼熟。

CBO經常被比擬成運動賽事的裁判；裁判經常被視為中立，而且權力很大，也不盡討人喜愛，尤其影響勝負的重大判決，往往招來不悅。