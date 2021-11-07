讓川普做不到的基建案達陣 拜登有望扭轉政治命運

5日通過的基建案，是近70年來政府對橋梁道路最大投資。圖為邁阿密的橋梁工程。（Getty Images）

眾院5日深夜終於投票通過讓基礎建設案過關，上任快10個月的拜登 總統完成了主要施政目標之一，接下來幾年對全國50州都進行重大基礎設施投資 ；維吉尼亞州 州長選舉失利，拜登民調聲望低迷，基建案通過後，拜登的政治行情似有好轉跡象。

「華盛頓郵報」6日報導，基建案過關，拜登成功落實重大競選承諾之一，在立法僵持數個月後，取得重大勝利；拜登認為基建案過關，國家向前邁進一大步，實不誇張；以前華府光說不練，太久未投資於基礎建設。

拜登稱基建案為「一世代僅見」，可望創造數百萬個就業機會，改善國內經濟；本案為70年來對橋梁道路最大投資，對載客鐵道則為50年，也是史上對公共運輸最龐大投資。

基建案過關之前兩天，民主黨才在維吉尼亞州長選舉嘗到失敗；另外，今年夏天紊亂撤出阿富汗、新冠疫情因Delta變種而復熾，都讓白宮焦頭爛額。

但拜登目前辦到的政績，是在他之前幾任總統未能企及的；美軍撤出阿富汗，拜登終結美國史上最長戰爭，川普、歐巴馬想做卻都沒辦到；拜登很快就會簽字讓基建案立法，川普雖矢言要做，但從未能建立起政治聯盟而做好。

基建案簽字後，是繼3月經濟振興法案以來，拜登治下第二次重大立法成功；而且這次還有兩黨廣泛支持，參院少數黨領袖麥康諾也不吝背書；經濟振興法案目標在因應國內經濟一時的問題，而基建案造就的變化更為長遠。

基建案主要起草人設計法案的方式，贏得勞工及商業界雙方面的支持，又不必靠大幅加稅來籌款施政；民主黨籍的前賓州州長蘭德爾(Ed Rendell)認為，基建案勢必讓國家發生重大變化，是前總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)造出州際公路系統以來，首度廣泛建設國家基礎設施的施政，國力將因此大增。

基建案8月獲參院通過，直到5日才獲眾院通過，期間拜登的民調下滑，對他施政能力質疑不斷；拜登表示，資金準備就緒，全國開始基建，民眾二到三個月間就能感受到基建案帶來的變化。

白宮助理們表示，疫情正在消褪，近幾個月就業數據很好，基建案又告過關，有理由相信自己的政治行情、命運未來會好轉。