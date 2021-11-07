休士頓音樂節踩踏大混亂8死 25人送醫25人被捕

「太空世界音樂節」(Astroworld Festival)5日晚在德州休士頓市NRG體育場舉行時，發生踩踏事故，導致至少八人死亡、25人送醫。圖為音樂節現場。（美聯社）

「太空世界音樂節」(Astroworld Festival)5日晚間在德州休士頓 市NRG體育場舉行，約5萬名民眾到現場參加；當饒舌歌手史考特(Travis Scott)表演時，因觀眾拚命往舞台推擠引發混亂釀成踩踏事故，導致至少八人死亡、25人送醫，許多人無法呼吸，或者手臂無法移動；至6日晚，仍有十餘人在醫院接受治療。至6日為止，警方已逮捕了25人。

推擠事故發生在當地時間5日晚上9時15分左右，事件傳出後，表演立刻終止；這項在NRG體育場(NRG Park)舉辦的演唱會今年是第三年，原本預定5日、6日連續舉行兩天，門票已全數售罄；但第一天就爆出踩踏事故；事件發生後一度傳出傷者多達數百人。

「太空世界音樂節」(Astroworld Festival)5日晚在德州休士頓市NRG體育場舉行時，當饒舌歌手史考特(Travis Scott)表演時發生踩踏事故，導致至少八人死亡、25人送醫。圖為音樂節現場（美聯社）

「太空世界音樂節」(Astroworld Festival)5日晚在德州休士頓市NRG體育場舉行時，當饒舌歌手史考特(Travis Scott)表演時發生踩踏事故，導致至少八人死亡、25人送醫。（美聯社）

「太空世界音樂節」(Astroworld Festival)5日晚在德州休士頓市NRG體育場舉行時，當饒舌歌手史考特(Travis Scott)表演時發生踩踏事故，導致至少八人死亡、25人送醫。圖為音樂節現場（美聯社）

●「我無法呼吸」現場亂推擠

美聯社自由攝影師艾美‧哈里斯(Amy Harris)說：「這絕對是我經歷過最混亂的節慶現場，一整天都覺得不安。」她在拍攝饒舌歌手唐·托利弗(Don Toliver)的演出時，因為大約300位歌迷衝往該區域，所以她被困在隔離柵後面，後來她在演出主場外又經歷一次類似情況，現場有人被拉出隔離柵外接受治療。

一位民眾阿巴德加西亞(Gerardo Abad-Garci)說，托利弗表演時，他開始擔心自己的安全，「我無法呼吸，我被擠壓」，一位保全人員協助他和其他人爬出圍欄外，地上到處都是衣服、水瓶和垃圾，一些人試圖協助昏倒在地的人，有些人卻無視現場狀況繼續觀看表演。

圖為5日晚音樂會踩踏事故發生後，大批急救車趕到現場救治傷者。（美聯社）

急救人員和觀眾救助踩踏事件中的傷者。（取自推特）

●數人倒地不起 音樂節叫停

休士頓警察 局副局長賽特懷(Larry Satterwhite)當時位於前方觀眾附近，他說推擠突然發生，「忽然有數人倒地，心跳停止或身體不適，我們立即施予心肺復甦術病並立刻疏散人群」。賽特懷馬上找到主辦方，主辦單位同意基於公共安全停止音樂節。

休士頓警察局長芬那(Troy Finner) 敦促大家莫對這起意外遽下結論，別亂推測；當晚推擠事件的原因，沒人曉得全貌。

民眾6日前往發生踩踏事故的音樂節所在地獻花，紀念八位逝者。（Getty Images）

芬那稍早表示，將調查這起意外是否涉及謀殺及毒品，「我們收到一名保全人員的醫療報告；根據昨晚為他施救的醫療人員表示，他伸手制止或抓住一位民眾時感覺到脖子刺痛，而在接受檢查時失去意識。」醫療人員認為，刺痛感類似被人注射時的感受。

芬那6日在記者會上說，已有23人因非法入侵、一人因持有大麻、一人因在公共場合飲酒被捕。

音樂節現場約5萬名觀眾，芬那表示此活動警方派出528名警員，主辦單位「理想國演藝」(Live Nation)派出755名保全人員維護現場秩序。

消防局長佩尼亞表示將檢查現場影像，調查群眾推擠的原因，還有「為什麼人們無法逃離該情況」。

歌手史考特6日於推特發文表示他「對昨晚發生的事感到非常震驚」，也承諾與休士頓社區合作，支援需要幫助的家庭；警方在溫德姆休士頓酒店(Wyndham Houston Hotel)設立團聚中心，供無法獲悉失