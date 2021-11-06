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周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

記者胡玉立、編譯陳韻涵／綜合報導
日光節約時間7日凌晨結束，全美各州民眾要把時鐘撥慢一個小時，圖為鐘錶匠在麻州工廠事先調校時鐘。(美聯社)
日光節約時間7日凌晨結束，全美各州民眾要把時鐘撥慢一個小時，圖為鐘錶匠在麻州工廠事先調校時鐘。(美聯社)

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。大多數美國人不喜歡一年兩次調整時間的儀式，認為它讓人困惑；但人們對於比較喜歡標準時間或夏令時間，意見分歧。

在已通過類似立法的19個州的領導下，兩黨參議員小組3月重提「廢除標準時間，讓夏令時間永久化」法案；但研究睡眠和生物節律的科學家認為，應該取消的是夏令時間。

夏令時間的起源通常溯自開國元勳富蘭克林(Benjamin Franklin)，他1784年的一篇諷刺文章提出，若巴黎人早上早點起床、晚上早點睡覺，巴黎市每年可節省數百萬磅蠟燭蠟；但此想法直到一次大戰，才被認真考慮和執行。

1916年，德國政府把時間撥快當成節約能源手段，並通過法令；英國和歐洲大部分地區也紛紛效仿，美國亦然。1918年3月，美國國會頒布「標準時間法」(Standard Time Act)定義國家時區，並制定調整時間臨時規定；但直到1966年「統一時間法」(Uniform Time Act)在全國大部分地區建立夏令時間，才變成永久性法律；至今只有亞利桑納和夏威夷州堅持不調整時間。

原本這兩個時間系統在全年所占比例相當，但夏令時間的比重愈調愈大；如今，標準時間從11月到3月，一年僅約四個月。

一年兩次的切換其實已節省不了多少能源，但確實對人體健康造成嚴重影響；那是否應完全擺脫標準時間？2019年民意調查，40%國人認為應全年採用標準時間，31%認為應永久使用夏令時間。喜歡其中之一的人都有逾28%表示，來回切換也很好。

州議會全國會議(National Conference of State Legislatures)能源、環境與運輸及小組主任利德(Jim Reed)說：「過去四年來，共有19個州立法或通過修正案，建議夏令時間實施一整年。」

這19個州包括阿拉巴馬、喬治亞、明尼蘇達、密西西比、蒙大拿、愛達荷、路易斯安納、俄亥俄、南卡羅來納、猶他、懷俄明、阿肯色、德拉瓦、緬因、俄勒岡、田納西、華盛頓、佛羅里達和加州

光是今年的立法議程，就有六州通過夏令時間永久化。

美國 夏威夷州 加州

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