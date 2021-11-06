輝瑞新冠口服藥 重症風險降9成

輝瑞藥廠（Pfizer）宣布針對新冠肺炎的抗病毒口服藥初步試驗結果，能降低重症與死亡風險89%。(路透)

輝瑞 藥廠(Pfizer Inc.)5日宣布自家的實驗性抗新冠病毒口服藥Paxlovid，可減少高風險成人近90%的住院和染疫死亡率，要求聯邦食品暨藥物管理局(FDA )和國際監管單位盡快授權使用；一旦輝瑞提出申請後，FDA可望在數周或數月內做出決定。

目前多數新冠治療需要透過靜脈注射等方式，輝瑞等全球製藥商爭相研發可簡單使用的新冠藥物；目前FDA正在評估其競爭對手默克藥廠(Merck)的新冠口服藥Molnupiravir；英國4日成為第一個批准使用默克新冠藥物的國家。

輝瑞5日公布775名成人服用病毒口服藥的初步試驗結果，病患在剛出現症狀後，立即服用輝瑞藥物並搭配另一種抗病毒藥，相較於服用安慰劑組的病患，一個月後可減少89%住院和病歿的機率；服用輝瑞新冠藥物的病患中，不到1%的人住院，無人死亡；但比較組中，7%病患住院且有七人死亡。

輝瑞表示，在實驗中，Paxlovid相當安全，且耐受性良好，但未詳細說明療程副作用，只說實驗組和對照組病患都約20%出現不良反應。

Paxlovid和Molnupiravir都是針對輕症但有演變成重症危險因素的病人進行試驗，目標都是讓輕症病人在家療養時能自行口服用藥，就像服用克流感，減輕醫院負擔。

匹茲堡大學傳染病學主任梅勒斯(John Mellors)表示：「如果有出現新冠症狀並檢測 出陽性，我們可以在地方藥局引入新冠用藥，就跟我們處理多種傳染病的方式一樣。」

輝瑞的實驗參與者未接種疫苗，出現輕微至中度的新冠症狀，且因肥胖、糖尿病或心臟病等健康問題，被視為高風險族群；及早服用者的反應比較好，這也凸顯出加速檢測與治療的重要性。

默克的molnupiravir服用方式是每天吃兩次，每次四顆藥，總共吃五天；輝瑞的Paxlovid則在初現症狀的三至五天內開始，包含三顆藥，每天吃兩次，也是總共吃五天。

默克實驗中排除孕婦，因恐有生產缺陷的風險，不過輝瑞藥物並無類似限制。

輝瑞預期，今年底前將生產逾18萬組，明年底前至少5000萬組，其中2100萬組會在明年上半年生產；在取得授權後，將採分級機制訂價，中低所得國家要付的費用將低於富裕國家，類似其新冠疫苗的定價方式。

目前聯邦政府已向默克訂購170萬人份的molnupiravir，每組藥價約700元。