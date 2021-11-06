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拜登祭企業疫苗強制令 民主黨州長也不挺：太遲了

編譯洪毅／綜合5日電
拜登政府的強制疫苗接種令，不僅共和黨人反對，一些民主黨人也認為「太遲了」。圖為加州民眾抗議強制接種令。（Getty Images）
拜登政府的強制疫苗接種令，不僅共和黨人反對，一些民主黨人也認為「太遲了」。圖為加州民眾抗議強制接種令。（Getty Images）

勞工部職業安全與健康管理局(OSHA)4日依循拜登總統行政命令，發布新冠疫苗接種令後，5日至少已有26個州的檢察長向法院發起訴訟，指責該接種令「違憲、非法、恣意妄為」；民主黨籍的堪薩斯州州長更指出，此接種令根本就「為時已晚」。

OSHA於4日發布的接種令要求，全國所有100人以上的企業員工都須在明年1月4日前接種疫苗，否則將須戴口罩及每周接受篩檢；違反的企業每違約一人可罰款約1萬4000元，且可連續處罰。

拜登總政府發布新冠疫苗強制接種令後，5日至少已有26個共和黨主政州的檢察長向法院...
拜登總政府發布新冠疫苗強制接種令後，5日至少已有26個共和黨主政州的檢察長向法院提起訴訟。圖為佛州州長德桑提斯宣布提告。(美聯社)

堪薩斯州長：地方早有公衛政策

至少26個州的檢察長向法院提起訴訟，認為聯邦政府的接種令剝奪各州制定公衛政策的權力；密蘇里州檢察長施密特(Eric Schmitt)就在訴狀中指責OSHA的接種令「違憲、非法、恣意妄為」。

一些州則已通過法案，禁止雇主強制員工接種疫苗，或是採取較寬鬆規定，例如只要驗出抗體即不須接種疫苗的阿肯色州，儘管公衛界普遍不認同有抗體即不須接種疫苗的說法。

州長哈欽森(Asa Hutchinson)表示，州法與聯邦法令同時施行，可能會讓企業感到為難；民主黨籍的堪薩斯州長勞拉．凱利(Laura Kelly)則反對拜登的接種令，認為其「為時已晚」，現在各州都已量身打造自己的公衛政策，接種令的效果可能不會太大。

業者：政府強迫歧視不接種員工

一些企業、宗教或其他組織也加入各州行列、或是自行發起法律訴訟，一些業者說，員工們都很清楚自己該怎麼做，對政府介入表示不滿；也有業者認為政府強迫他們「歧視」選擇不接種疫苗的員工。

喬治城大學法學教授高斯丁(Lawrence Gostin)認為，拜登政府頒布的接種令有「堅若磐石」的法律基礎，因為OSHA成立時依據的法律，就是為工作場所設定最低標準的安全要求，「現在正是緊急情況，任何延遲都會造成數以千計的生命損失。」

不過紐約州的勞工法規律師諾蘭(Benjamin Noren)表示，OSHA成立時，所謂的「安全要求」旨在處理如化學品等有害物質，而非病毒，拜登政府頒布接種令的方式可謂十分「創新」，「我希望他能成功，但我存疑。」

諾蘭表示，過去50年來，OSHA頒布過十次類似的緊急命令，其中六次面臨法律挑戰，只有一次全身而退。

疫苗 拜登 堪薩斯州

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