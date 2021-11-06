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情報員接種率低 數千人被迫離職 共和黨人憂危及國安

編譯盧炯燊／綜合5日電
數以千計的情報人員可能因為不遵守政府的接種新冠疫苗規定而面臨解雇或離職，引起的潛在風險。圖為國家情報總監海恩斯（左），中央情報局長伯恩斯（右）在國會作證。（美聯社）
數以千計的情報人員可能因為不遵守政府的接種新冠疫苗規定而面臨解雇或離職，引起的潛在風險。圖為國家情報總監海恩斯（左），中央情報局長伯恩斯（右）在國會作證。（美聯社）

數以千計的情報人員可能因為不遵守政府的強制接種新冠疫苗規定而面臨解雇或離職，引起的潛在風險，已引發共和黨人擔憂可能危及國家安全。

情報部門人員接種疫苗的比例總體上高於一般公眾，例如中央情報局(CIA)為97%；但猶他州共和黨籍國會眾議員史都華(Chris Stewart)指出，在全部18個情報機關的近10萬員工裡，已接種比例仍偏低，甚至有個別情報機關多達40%的員工沒接種疫苗。

由於疫苗接種率的全部資訊都是保密的，史都華未透露具體的機關名字，但他說注意到與軍方關係密切的情報機關，疫苗接種率都較低。

儘管在11月22日接種限期前，可能會有許多政府文職人員接種，然而情報人員從事的是高度專業化的工作，假如他們拒不接種而遭解雇，遺下的工作很難找其他人接手。

由於涉及機密，國家情報總監辦公室拒絕提供實際接種疫苗數據，也沒有說明一旦數以千人情報人員遭解雇時，會有什麼應變計畫。

國家情報總監海恩斯(Avril Haines)上周在國會聴證會上，拒絕說明情報部門人員的接種率，只說「我們預計不會對任務構成問題」。

但史都華質疑，「如果要這樣做(解雇拒不接種者)，將會對國家安全產生什麼影響？你可以一天內解雇數千人，卻不能在在Craigslist上登廣告，即時找回數千人接替」。

史都華呼籲政府對基於醫療、宗教及其他問題而拒絕接種者，給予更多豁免，同時延遲解雇他們。

不過眾院情報委員會的民主黨人表示，接種疫苗問題不會給情報機關帶來問題；民主黨籍科羅拉多州聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)更認為，接種了疫苗的員工已表明做好一切準備。

他說，假若有人不願做必要的事情來保護自己及單位內其他人，那他們的工作能力會受到質疑。

參院情報委員會主席、維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議華納(Mark Warner)發表聲明，支持要求聯邦雇員接種疫苗，強調需要使用一切可以使用的工具來挽救生命。

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