前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

前食藥局長高特里布說，大企業強制接種疫苗令明年1月生效時，美國疫情可能已結束，強制令恐多此一舉。（路透）

拜登政府的強制企業要求員工接種新冠疫苗 令將在明年1月4日上路；不過前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長、輝瑞 藥廠(Pfizer)董事高特里布(Scott Gottlieb)表示，到那時，新冠疫情 或許已經結束，從疫情轉變成一種地方性，或是不嚴重的流行病。

高特里布5日在國家廣播公司商業頻道(CNBC)節目「Squawk Box」上表示，接種令的實施日期已經到了疫情的尾聲；經歷過Delta變種病毒衝擊後，至少在美國境內，屆時疫情可能已經結束，病毒的侵襲將從「疫情」轉變成「流行病」的階段。

勞工部職業安全與健康管理局(OSHA)4日頒布規則，確認明年1月4日起全國所有聘用100人以上的企業員工都須完成接種疫苗，估計全國約8400萬名民間企業員工將適用此規定，否則須每周接受篩檢才能進公司；此外，12月5日起，未接種員工進公司須戴口罩。

新冠疫情已奪走美國超過75萬條生命，現在疫情已經走緩，這可能是因為目前全國已有約60%民眾完成接種，再加上今夏的Delta病毒傳染力驚人，許多民眾已有抗體；儘管公衛專家示警，染疫後產生抗體者仍應接種疫苗。

高特里布發表接種令施行時疫情可能已近尾聲的看法的稍早前，輝瑞開發的新冠口服藥傳出捷報，其抗病毒藥物可讓染疫的成年人陷入住院、乃至病歿的重症風險降低89%；輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)5日表示，預計會在感恩節前向FDA提交相關數據。

高特里布表示，不能將輝瑞的新藥當作疫苗的替代品；但是對於接種疫苗後無法產生抗體，或是病毒突破疫苗產生的保護力而染疫的民眾來說，此藥物是「抵禦染疫重症或是病歿的後盾」，而藥物本身也是為此目的而開發。

高特里布認為，未來定期接種新冠疫苗，而且要不同種類混打可能是需要的。

除輝瑞外，默克(Merck)及Ridgeback Biotherapeutics也在上個月宣布新的新冠藥物，此藥物可讓有症狀感染者的住院、病歿風險降低50%，並得到英國批准。