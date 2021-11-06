美、加年薪8萬以上職缺 近5%規定要打疫苗

越來越多企業徵人時，要求應徵者打過新冠疫苗。圖為紐約市曼哈頓街頭張貼的就業博覽會廣告。（路透）

求職網站Ladders的最新研究指出，美國和加拿大的就業市場中，年薪8萬以上的職缺有將近5%要求任職者必須接種新冠疫苗 ，和一個月前相比成長一倍，凸顯欲積極恢復辦公室上班的雇主正不斷增加。

3日公布的這份研究分析2019年6月至2021年10月間、數百萬則刊登於Ladders的上的高薪職缺；而Ladders向來也以提供年薪10萬以上的工作 機會為主。

專家指出，目前在徵才廣告中直接要求員工接種疫苗的公司仍是相對少數，但確實在增加；而先前拜登 政府要百人以上企業必須讓所有員工接種新冠疫苗，期限定在明年1月4日，故許多雇主盡力達標。

越來越多企業徵人時，要求應徵者打過新冠疫苗。圖為新罕夏州曼徹斯特市的徵人廣告。（美聯社）

Ladders的創辦人兼總裁塞內德拉(Marc Cenedella)指出，他們研究的對象以辦公室員工為主，而非與消費者面對面的前線人員，目的是為了反映雇主對員工回歸實體工作的期望究竟多大。

塞內德拉說：「我們發現從今年秋天到冬天，強制員工接種疫苗的要求愈來愈常見，我也認為這樣的情況將持續到明年，直到它變成像基本的打字能力一樣，不再需要特別在廣告中強調。」

然而，強制疫苗接種的政策也成為某些雇主的困擾，使他們更難吸引員工回歸工作岡位；聯邦求職數據5日的統計顯示，儘管失業率已大幅下降，勞動市場仍維持比疫情前低迷的狀況。

越來越多企業徵人時，要求應徵者打過新冠疫苗。圖為奧克拉荷馬州工人應徵。（美聯社）

在勞動市場緊縮的情況下，有些雇主為了先找到合適的人選，忽略其他可能的雇用風險；領英(LinkedIn)負責人才解決計畫的經理羅吉夫(Rohan Rajiv)說：「求職者愈了解他們可能面臨的狀況，你就愈有機會找到合適的人選。」

今年7月至10月期間，領英上列出要求疫苗接種的新職缺廣告數量增加了120倍；上周領英還釋出一項新功能，讓企業主可在公司簡介的頁面上列出公司守則，包括是否要求接種疫苗；在數千家更新介紹的公司中，多達33%將接種疫苗列入公司政策。

據市場分析公司Qualtrics上個月公布的另一項調查，全美超過1300名的員工中，四分之三未接種疫苗的人表示，他們正考慮在拜登政府的強制令期限到前離職；約三分之一以上的人坦言，擔心自己會因未打疫苗而被開除。