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民主黨預算案加碼 地方稅抵扣額擬提高到8萬

編譯潘勛／綜合6日電
民主黨聯邦眾議員葛賽莫(中)。(美聯社)
民主黨聯邦眾議員葛賽莫(中)。(美聯社)

眾院民主黨4日夜間修訂預算案，把州稅及地方稅(SALT)的抵扣額由每年1萬元升到8萬元，預計有效期限到2030年止；「稅收政策中心」(Tax Policy Center)5日指出，此舉主要造福到高收入人家。

國會山莊報(The Hill)5日報導，民主黨更早先版本設定SALT抵扣額為7萬2500元，期限到2031年，過後再恢復為1萬元。

三位民主黨聯邦眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer，新澤西州)、蘇奧齊(Tom Suozzi，紐約州)、密姬‧舍莉(Mikie Sherrill，新澤西州)讚美在預算案中調升SALT抵扣額。

財經頻道CNBC 5日報導，三人發表聯合聲明指出，這種自2017年制定、不公平、鎖定對象的惡稅，民主黨向來抗爭不遺餘力。

三位眾議員指出，在預算案中達成的這項協議，因應州稅、地方稅抵扣額的上限，有效地鏟除過去四年不正當的雙重扣稅負擔，造福「吾人選區的幾乎所有家庭」。

4日新修訂的州稅、地方稅抵扣額，由1萬元大幅調升到8萬元，期限到2030為止，而在2031年恢復為1萬元限度；相形3日所擬方案，只增加7500元。

1萬元的SALT抵扣額是共和黨2017年稅法所創設，原訂在2025年後屆期失效。

出身高稅率州如紐約及新澤西的民主黨國會議員一直想解除共和黨立法的上限，聲稱該上限損及他們隸屬的州及州民；但本課題對民主黨十分艱鉅，原因在完全取消SALT抵扣額，大致上受惠的是高收入家庭。

話雖如此，反對方原本連3日的上限7萬2500元都反對，目前更稱增加抵扣額到8萬元，主要讓高所得者利上加利。

稅收政策中心發表分析指出，收入在5萬4000元到9萬6000元的中等收入家庭，因2021調升州稅、地方抵扣稅額到7萬2500元而受惠者，比例僅1.6%，平均僅減稅20元。

民主黨 新澤西州 預算

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