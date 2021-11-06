曼欽駕駛瑪莎拉蒂遭抗爭群眾圍堵 名車被熱搜

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽因阻擋民主黨提出的龐大開支法案通過，當他開著瑪莎拉蒂豪華休旅車欲從停車場離開途時，遭到抗爭群眾攔截。（YouTube視頻截圖）

環保團體「日出運動」(Sunrise Movement)發言人梅賈(John Paul Mejia)4日在推特 分享影片，影片畫面顯示民主黨籍西維吉尼亞州 聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)從停靠於波多馬克河(Potomac River)的私人遊艇下船後，就被抗議人士一路緊緊跟隨；另一支抖音影片則顯示，後來曼欽開著瑪莎拉蒂(Maserati)豪華休旅 車要從停車場離開途中，同樣遭到抗爭群眾攔截。

兩支短片在網路引起瘋傳後，「瑪莎拉蒂」4日下午成為推特熱搜關鍵字。

「數千萬美國民眾正在等待援助卻被曼欽阻撓，而曼欽開的是瑪莎拉蒂，還擁有私人遊艇。」電視評論員兼作家艾咪‧西斯坎德(Amy Siskind)4日發表推文寫道：「天啊，光是靠著參議員薪俸，曼欽怎能負擔得起呢？」

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽因阻擋民主黨提出的龐大開支法案通過，當他開著瑪莎拉蒂豪華休旅車欲從停車場離開途時，遭到抗爭群眾攔截。（美聯社）

梅賈4日在推特上傳影片並發文寫道，曼欽4日早晨從私人遊艇下船，立刻遭到「日出運動」氣候倡議人士抗議，群眾喊著：「我們要活下去。」

抖音用戶@hungry4climatejustice分享影片內容則顯示，曼欽駕始著銀色瑪莎拉蒂Levante休旅車要從停車場離開時，抗議人士擋在車子前方，後來曼欽隨扈出面調解，才讓轎車得以駛離。

影片發文寫道：「我們擋住曼欽的車子，他企圖輾過我們。」

梅賈寫道，曼欽遭到群眾抗議，是因為他再度反對拜登總統的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)提案，提案內容中包括著對抗氣候變遷的大規模投資。

福斯新聞網(Fox News)報導，曼欽遭到群眾包圍抗議風波，所幸無人受傷。曼欽辦公室並未回應採訪要求。