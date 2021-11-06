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228：206 眾院通過1.2兆元基建案 下周送拜登簽署

228：206 拜登喊話 兆元基建案漫長對峙 眾院終過關

記者顏伶如／綜合報導
國會眾院於午夜以228-206的票數通過1.2兆元基礎建設預算案，是拜登的重大勝利。 （美聯社)
國會眾院於午夜以228-206的票數通過1.2兆元基礎建設預算案，是拜登的重大勝利。 （美聯社)

將送交拜登簽署 但1.85兆案仍卡關

規模1.2兆元基礎建設法案5日深夜在眾議院以228票對206票表決通過，將送交拜登總統簽署，但1.85兆的社會安全網架構預算仍卡關難出；耗時數月達成協議的基建法案內容，包括為全國道路、橋梁、鐵路等提供修建經費，並且擴大網路寬頻服務，讓民眾上網更加便利。

拜登總統曾直接打電話到「眾院進步連線」歷時三小時的協商會議現場，呼籲進步派成員支...
拜登總統曾直接打電話到「眾院進步連線」歷時三小時的協商會議現場，呼籲進步派成員支持基礎建設法案。（路透）

基礎建設法案獲得兩黨參議員支持之下，今年8月已在參院表決通過。法案內容為既有的聯邦基礎建設計畫重新授權五年期限，並增加5500億經費以改善水源、網路寬頻、電力系統等設施。

在拜登經濟施政計畫中，基礎建設法案為核心項目之一，凸顯拜登要為美國提高全球競爭力的願景。基礎建設法案終於在眾院通過，讓拜登獲得了多年來兩黨總統都曾嘗試，卻都未能實現的目標。

華爾街日報分析，拜登民調支持度近來一路下跌，加上維吉尼亞州選舉民主黨遭逢重大挫敗，種種因素讓民主黨迫於壓力，盡力要在本周之內讓法案過關。

過關前 民主黨再度上演大內鬥

法案5日深夜過關前，民主黨籍眾議員再度上演內部鬥爭，自由派與中間派僵持不下，導致拜登總統規模共計3兆元的重大法案持續難產；不僅1.85兆元的社會安全與氣候預算大綱再度延後投票，甚至參院已通過多時、規模約1.2兆元的基礎建設法案也無法進入投票程序。

拜登總統晚間仍持續以電話尋求議員支持；但華盛頓郵報分析，對於法案能夠往前邁進的最佳之道，民主黨中間派與自由派仍一度無法取得共識。

根據眾院民主黨團原本規畫，同樣拖延數月之久的國內政策預算法案與基礎建設法案，5日將要一口氣同時表決通過，為白宮帶來重大利多；規模1.2兆的基礎建設法案旨在改善全美各地道路橋梁、提升網路寬頻等設施，大約2兆元國內政策法案則將改革醫療保險、教育、移民、稅制等領域，並針對氣候變遷提出因應計畫。

不過，5日的實際狀況發展卻不樂觀，表決再度卡關；對於甫在維吉尼亞州選舉慘敗的民主黨來說，政治情勢儼然更險峻。

國會眾院於午夜通過1.2兆元基礎建設預算案，是拜登的重大勝利；連日來與民主黨自由...
國會眾院於午夜通過1.2兆元基礎建設預算案，是拜登的重大勝利；連日來與民主黨自由派和溫和派之間協調的眾院議長波洛西(右一)臉上露出難得的笑容。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，中間派民主黨籍眾議員私下對眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，除非能對內政法案的稅收來源與計畫開銷完成整體預算評估，否則將不會支持；面對中間派提出異議，波洛西的對策則是改變策略，5日集中火力先推動基礎建設法案，結果卻引來民主黨自由派不滿，揚言以拒絕支持來抗議。

漫長對峙 拜登打電話爭取支持

有如馬拉松賽跑般漫長的民主黨內對峙，讓眾議院進程癱瘓，波洛西穿梭在立場相左的民主黨同僚間，為法案爭取支持；拜登總統也打電話請託。

報導指出，兩名知情人士透露，拜登一度直接打電話到「眾院進步連線」(Congressional Progressive Caucus)歷時三小時的協商會議現場，呼籲進步派成員支持基礎建設法案。

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