英搶先全球 率先批准使用默克口服藥治新冠

英國4日批准美國默克藥廠((Merck & Co. Inc.)的新冠藥物，成為全球首個批准這種藥物的國家。（路透）

英國 衛生監管機構4日批准美國 默克藥廠((Merck & Co. Inc.)與Ridgeback BioTreateutics LP共同開發的一種新冠藥物，成為全球首個批准這種藥物的國家；默克稱這種病患可以在家中服用的藥物，已證明能減少死亡率及重症住院率。

這種藥物在英國稱為Lagevrio，在美國則稱為Molnupiravir，是用於治療新冠檢測 呈陽性、並至少具一個有高風險因素的新冠患者。

英國衛生大臣賈偉德(Sajid Javid)在聲明中表示，英國成為全球首個批准這種可在家中服用的抗擊新冠口服藥的國家，是歷史性的一天。

他又說，英國的批准改變了最脆弱者的遊戲規則，他們很快就能獲得開創性的治療；但目前只限於18歲以上的患者，才獲准服用這種口服藥。

降低住院或死亡風險

臨床試驗數據表明，在感染早期階段服用此藥最有效，可使住院或死亡風險降低約50%；因此，監管機構「英國藥管局」建議患者，在新冠檢測呈陽性後，在出現徵狀的五天內盡快服藥。

默克公司上月已向聯邦政府遞交申請，隨著英國的批准，相信聯邦食品暨藥物管理局(FDA)在本月內也會放行。

默克公司與英國政府均未透露這種藥物的費用，但英國政府上月表示已購入48萬個療程所需藥品；美國政府則同意，若獲FDA批准，會以每個療程約700元的價格採購170萬個療程，總金額約12億元。

1個療程5天 每天吃8粒

一個療程是在出現症狀的五天內開始服用總共40粒藥片，每天八粒，持續五天。

默克表示，到今年年底可以生產1000萬個療程，到2022年至少生產2000萬個，現已跟與多國政府簽了合同。

默克上周表示，它已向聯合國支持的非營利藥物組織授權製造這種口服藥，讓105個中、低收入國家獲得供應。

除默克這種口服藥外，多種抗體藥物也在開發中，例如雷傑納隆(Regeneron)開發的一種藥物，也已在英、美及其他多個國家及地區獲得授權，實驗治療新冠患者。臨床試驗發現，它較默克的口服藥更有效，不過患者一定要在診所、醫院等醫療機構內接受輸液，不如家中服藥般方便。