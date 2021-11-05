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白宮祭出企業疫苗強制令 紅州反彈：垃圾規定 要提訴訟

記者胡玉立／綜合報導
白宮強制規定私營企業雇主須確保全體員工接種新冠疫苗後，共和黨州大反彈。(路透)
白宮強制規定私營企業雇主須確保全體員工接種新冠疫苗後，共和黨州大反彈。(路透)

白宮4日強制規定私營企業雇主明年1月4日起，須確保全體員工接種新冠疫苗後，共和黨州官員反彈強烈，除提告外，還有共和黨州通過法律或行政命令，保護不想遵守白宮強制令的雇主。

「這項規定是垃圾，」南卡羅來納州共和黨籍總檢察長艾倫威爾遜(Alan Wilson)4日表示，「這是違憲的，我們將與之抗爭。」南卡州共和黨籍州長、麥馬斯特(Henry McMaster)表示，他打算發布行政令，阻止州機構執行該規定。

聯邦職業安全與健康管理局(OSHA)4日規定，員工100人以上企業須在1月4日前確定員工接種疫苗或每周檢測病毒，否則每次違規可能罰款近1萬4000元；聯邦官員還可能將規定擴大至較小型業主。

包括阿拉巴馬州、亞利桑那州、阿肯色州、佛羅里達州、愛達荷州、印第安納州、愛荷華州、路易斯安那州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新罕布夏州、奧克拉荷馬州和南達科他州的共和黨州長或總檢察長都在4日表示，最快將於5日對此命令提起訴訟。

保守派媒體公司The Daily Wire在4日向聯邦法院提起訴訟，保守派律師事務所律師阿爾特(Robert Alt)也表示，他們已代表密西根州和俄亥俄州的兩家企業提告；阿爾特指出，這兩家公司疫情期間已面臨人力短缺問題，現在這項強制授權令將讓情況雪上加霜，可能迫使他們解雇已培訓好的員工。

印第安納州州長霍科姆(Eric Holcomb)聲明表示，他同意疫苗是最能預防COVID-19的工具，但聯邦政府的做法前所未見的，「將對供應鏈和勞動力帶來意想不到的惡果」。

愛荷華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)認為這是強加在個人選擇上的不合理要求，人們理當可以為自己的醫療保健做決定；雷諾茲最近已簽署法案，確保因拒絕接種疫苗而被解僱者，有資格獲得失業救濟金。

共和黨 疫苗 奧克拉荷馬州

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