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強制令擴大 1月4日之前1億人須打疫苗…否則每周測病毒

記者張文馨／華盛頓報導
拜登政府4日宣布新的疫苗強制令，要求百人以上企業須在明年1月4日前讓所有員工都接種新冠疫苗，否則每周接受病毒檢測，違者罰款。（路透）
拜登政府4日宣布新的疫苗強制令，要求百人以上企業須在明年1月4日前讓所有員工都接種新冠疫苗，否則每周接受病毒檢測，違者罰款。（路透）

繼強制聯邦機構員工和包商雇員接種新冠疫苗後，拜登政府4日再度宣布疫苗強制令，要求百人以上企業必須在明年1月4日前讓所有員工都接種新冠疫苗，否則每周接受病毒檢測，違者罰款，預計影響全美8400萬名勞工；此令一出，共和黨州官員立即強力譴責，隨即控告拜登政府或將採取各項因應行動，以阻撓聯邦政府過度干預。

此外，針對接受聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)和醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)補助的療養院或醫院，其員工均須全數接種疫苗，不得以定期病毒檢測替代，共約1700萬人。

「病毒不會自動消失，我們必須採取行動。」拜登總統透過聲明表示，這些新規定將占全美三分之二勞工，約1億名美國人；呼籲雇主採取行動，協助擺脫疫情，拯救生命，保障經濟復甦。

職業安全與健康局(OSHA)表示，違規的企業將面臨每次近1萬4000元的罰款；目前尚不清楚OSHA如何落實這項規定，一名資深官員表示，主管機關將鎖定那些被投訴的企業。

比照拜登9月簽發的行政命令，勞工有權因醫療或信仰理由，申請豁免疫苗令；總體來說，勞工須在明年1月4日前完整接種疫苗，未接種者須每周向雇主至少提報一次病毒陰性檢測報告，以及在工作時全程戴上口罩；確診感染新冠病毒的雇員須遠離辦公場所。

對於接種疫苗的勞工，OSHA要求企業提供接種疫苗的有薪假，自12月5日起生效。

據統計，目前已有7成成人完全接種疫苗，拜登大力鼓吹私部門敦促其員工接種疫苗，大型零售商沃爾瑪(Walmart)，員工超過200萬人，也是全美最大的私人雇主，已要求總部員工和移動管理階層在10月4日前接種疫苗；聯合航空(United Airlines)要求6萬7000名全體員工接種疫苗，否則將面臨解雇。

全美迄今已有74萬人因新冠病毒喪命，拜登政府已要求聯邦機構的員工接種疫苗，如今進一步拓展到私部門。

拜登政府的強制接種疫苗令遭到共和黨州官員強力譴責，一些工會團體也反彈。圖為紐約市...
拜登政府的強制接種疫苗令遭到共和黨州官員強力譴責，一些工會團體也反彈。圖為紐約市民眾在市府公園打出「我的身體我做主」招牌，抗議強制疫苗令。（Getty Images）

白宮正因9月發布的疫苗強制令，遭19個共和黨執政州控訴違憲，希望阻止拜登政府要求聯邦機構員工與包商的雇員強制接種疫苗的規定，4日又有3個州提出類似控告。

拜登政府此舉再度遭質疑可能侵犯州政府權限，資深官員表示，這是緊急授權，相關規定將優於可能牴觸的州法律或命令，包括部分州禁止雇主要求接種疫苗、病毒檢測或戴口罩。

美聯社報導，仍有些企業擔憂，新命令將讓對疫苗猶豫不決的勞工離職，讓勞動力更加不足；零售商抱怨拜登政府的新政策，將擾亂聖誕節檔期的安排，可能導致供應鏈中斷。

拜登政府4日宣布新的疫苗強制令，要求百人以上企業須在明年1月4日前讓所有員工都接...
拜登政府4日宣布新的疫苗強制令，要求百人以上企業須在明年1月4日前讓所有員工都接種新冠疫苗，否則每周接受病毒檢測，違者罰款。（路透）
曾遭新冠疫情重創的泰森肉品公司，通過解雇、停業等措施，強制6萬員工接種新冠疫苗，...
曾遭新冠疫情重創的泰森肉品公司，通過解雇、停業等措施，強制6萬員工接種新冠疫苗，如今96%都已接種，成為企業範本。（美聯社）

疫苗 拜登 勞工

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