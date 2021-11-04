絕對優勢武統台？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

「新冷戰的敵意氣氛，一年比一年肅殺極端？」圖為中國群眾觀看太空火箭。 (Getty Images)

「新冷戰的敵意氣氛，一年比一年肅殺極端？」美國 國防部3日公布2021年版本的《中國 軍力評估報告》，內容不僅上調了中國對美國的軍事威脅強度，並針對「解放軍 核武戰略」提出重大警告——五角大廈表示，中國目前正在全速擴增核彈頭的數量，預計2030年將達現持有數的400%，但此一對中情報的數字，卻比去年估算規模增加了至少一倍。在報告中，美軍不斷強調中國最重的戰略目標，就是要嚇阻美軍干預並取得「2027年對台灣動武的絕對優勢」。

密利：中國2年內不可能對台動武

在報告中，五角大廈不斷強調2027年將至台海危機；不過同日在華府出席阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）的美軍參謀長聯席會議主席密利上將（Mark Milley）卻認為：解放軍在「可預見的將來」——也就是現在開始的兩年內——「應該」還不會對台動武。

密利表示，假若中國真的武力犯台，

「美軍絕對有能力『必要性出手』。」

但一向保守的他卻同時強調美國的台灣戰略仍維持在「戰略模糊」的不露底牌原則上，「但我們更傾向『不要動武』而已。」

密利表示，假若中國真的武力犯台，「美軍絕對有能力『必要性出手』。」但一向保守的他卻同時強調美國的台灣戰略仍維持在「戰略模糊」的不露底牌原則上，「但我們更傾向『不要動武』而已。」圖為8月12日，加州愛德華茲空軍基地進行高超音速測試。 (取材自國防部)

美國國防部3日公布的《2021中國軍力評估報告》，是五角大廈每年修正更新的戰略說明書。其主要內容是分析解放軍作為假想敵的戰略發展動態，並針對過去12個月的趨勢進度作出認知調整。

類似的報告在過去大多只是行禮如儀的定期更新，雖然中國快速現代化的軍事力量，對美國的威脅與日俱增，但過往大多沒有突破性的意外進展。因此本回2021報告的煞有其事與大聲警告，在美中關係持續惡化、對抗情緒直線飆漲之際，這才讓國際各大媒體高度關切——而其中，又以「中國倍增的核武威脅」為最大重點。

報告表示，解放軍持有的核武數量，一直是北京不願透明公開的敏感機密。在過往「韜光養晦」的低調戰略下，中國只以維持較小規模核武為「自保嚇阻」，與技術與數量上都與美國、俄羅斯等「超級核武大國」有著十倍以上的差距。

解放軍估十年內核武擴軍400%

目前中國持有的核武數量大約在200枚左右，但在過去幾年來，北京當局卻開始全力發展「核武擴軍」——根據五角大廈的2020評估報告，解放軍的核武數量將在2020年「增加1倍」達到400枚之譜。但在3日公布的2021評估報告中，美方卻大幅上修了中國核武的擴張速率，並認為解放軍的目的，是在2030年前裝備的核彈將超過1000枚，此一數字將也等於「核武擴軍400%」。

目前中國持有的核武數量大約在200枚左右，但在過去幾年來，北京當局卻開始全力發展「核武擴軍」。圖為中國洲際飛彈閱兵。 (路透)

解放軍「核武擴軍400%」的說法雖然極其駭人，但其絕對數量仍遠低於美軍目前裝備的3750枚核彈，離俄國的核武規模也還有一大段距離——但根據《核威脅倡議組織》的報告，在全球所有《核不擴散條約》條約國中，中國是唯一一個仍在擴張核彈數量的國家。再加上解放軍在今年夏天兩度試射成功的「極音速飛彈」，更讓目前競品開發進度「落後數年」的美國感到極大的軍事壓力。

金融時報分析認為：五角大廈的新報告之所以讓外界吃驚，其主要原因並不是1000枚以上絕對數量，畢竟「中國正在擴張核武軍火庫」早已是國際社會已知的戰略現實。真正讓人在意的吃驚點是，美軍2021年的對中評估報告比起2020年的規模增加至少1倍，這種大動作的「威脅上修」要不是反應過去美國的戰略估算過於樂觀，要不就是中國軍事擴張的腳步，當真遠快過於世界的保守想像。

五角大廈在報告中，也針對了習近平要求的「解放軍現代化改革」提出進度評估，儘管北京當局的口頭目標是要在2049年前讓解放軍轉型成「能打倒任何『強敵國家』的世界一流軍隊」，但美國仍視2030年為中國軍事威脅的第一波危機門檻。

之中，2030年威脅門檻的頭號危機熱點，就是中國可能發動的「武統台灣」。

2030年威脅門檻的頭號危機熱點，就是中國可能發動的「武統台灣」。圖為今年9月中國國際航空航天博覽會展示的J-10。 (Getty Images)

在本年度報告中，美軍花了不少篇幅在說明中國對台灣的文攻武嚇，並特別以新冠疫情（COVID-19）疫情期間的國際打壓為引言範例，像是封鎖台灣參加WHA世界衛生大會、甚至是中國以疫苗引誘巴拉圭與台灣斷交...等等新聞，都被列入五角大廈的威脅報告內。

美國預設20027年「台海危機最高峰」

報告中，不斷強調「解放軍的短期戰略目標，就是要在2027年取得武力犯台的『絕對優勢』」，而各種軍事發展、特別是中國擴張的核武規模，都是要強化「反介／區域拒止」（A2/AD）、意即嚇阻或武力阻攔美軍援救台灣的行動能力。

2027年的絕對日期，是目前美國預設「台海危機最高峰」的未來時刻，除了美軍報告裡不斷提到2027之外，年初才從美軍退役的前任印太司令部指揮官戴維森上將（Philip Davidson），亦在春天的國會聽證會中，強調台海兩岸的軍力失衡將在2027年來到最高峰，「屆時解放軍即有可能對台採取直接軍事手段。」

然而正當五角大廈提出年度警告的同時，同日出席阿斯彭安全延討論會的美軍最高階將領——總長密利上將——卻也透過間接說法，補充了美國對於台灣局勢的高度焦慮與重感威脅。

報告中，不斷強調「解放軍的短期戰略目標，就是要在2027年取得武力犯台的『絕對優勢』」，而各種軍事發展、特別是中國擴張的核武規模，都是要強化「反介／區域拒止」（A2/AD）、意即嚇阻或武力阻攔美軍援救台灣的行動能力。圖為神舟13號。 (中新社)

日前曾在公開訪問中證實「解放軍持有更先進的極音速飛彈技術」的密利，在3日的研討會上，重新強調了中國軍事現代化的速度已讓美國繃緊神經，當前的國際局勢發展也正見證者「前所未見的戰略版圖轉移」。

在會議中的問答時間裡，密利上將也被問及「假若中國武力犯台，美軍是否有信心守護台灣？」的敏感問題，但相比於總統拜登先前在CNN直播節目中斬釘截鐵的回答，一向保守的密利則選擇「迂迴回應」。

密利表示，他對於美軍的軍事優勢仍有十足信心，美國仍持有「絕對能力」能應對「世界各地的行動需求」，

「我們有絕對的實力能夠介入，這點無庸置疑。」

但同時，密利卻也補充強調有絕對實力不代表「絕對反應」，並重申美國對於台灣問題的一貫立場，仍保持在傳統的「戰略性模糊」上，美國雖然會支持台灣的自由民主，但卻不會主動亮牌，公開宣示美國是否「一定會」軍事守護台灣。

然而密利也意有所指的繼續表示：

「解放軍毫無疑問地正在全力擴軍，劍指武統台灣——但這是否等於『武力犯台』即將到來？機會不大...但這種事情也很難說。」

根據法新社、金融時報與華盛頓郵報的轉述補充，密利將軍指的「即將到來」，意指從現在開始的12到48個月之間，但這樣的設定與美軍強調的「2027侵台年」其實並不相斥。

「解放軍毫無疑問地正在全力擴軍，劍指武統台灣——但這是否等於『武力犯台』即將到來？機會不大...但這種事情也很難說。」圖為中國轟六。 (美聯社)

除了核武數量之外，五角大廈也警告中國正全力衝刺鈽製造與分離的敏感技術。再加上極音速飛彈的超速開發，以及中國在甘肅等地興建中的至少三座洲際戰略導彈基地，種種跡象都顯見中國「核武擴軍」的絕對意志已不容大意。

美國的喬治城大學對中戰略專家塔爾瑪琪（Caitlin Talmadge）就對金融時報表示，五角大廈的年度報告令業內人士瞠目咋舌，「如果要用表情符號來形容目前狀況，『眼珠爆裂』應該是最恰當的表情。」

拜習視訊高峰會 很難達有效共識

而曾經來台的前美白宮國安會前亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）亦分析強調：中國的核武進展之所以讓人嚴重焦慮，真正的原因並不是軍事技術或核彈數量，而是背後展示「不惜與美國硬幹」的白熱化對抗姿態——這種「冷戰熱鬥」的高度猜忌與惡鬥速度，很容易造成不可收拾的擦槍走火，進而擴張成判斷失控的惡性循環。

外界認為，在年底的「習近平－拜登視訊高峰會」中，兩國領導人勢必會對戰略互信的溝通機制有所討論。但就目前中國與美國本土的政治氣氛來看，雙方要距離有效共識還有很長一段距離，壟罩在印太地區的「戰爭迷霧」在可見將來裡，恐怕還會加厚持續。