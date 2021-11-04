中國加速擴展核武庫 五角大廈：2030年將擁千枚核彈頭

國防部3日發表報告，指中國 擴大核武庫的速度遠遠快於軍方一年前的預期，突顯出中國廣泛且加速的軍事建設，目的是能夠在本世紀中葉之前，趕上甚至超越美國 的軍事力量。

報告估計中國在六年內，即到2027年時的核彈頭可能增至700枚，到2030年更可能超過1000枚，這個規模是五角大廈 一年前預測的2.5倍；報告沒有說明中國目前擁有多少核武器，但一年前估計是低於200枚；相比之下，美國目前擁有3750枚核彈頭。

五角大廈一名官員對中國這樣迅速增加核力量表示非常擔憂，認為讓人對中國的意圖產生疑問；他同時呼籲中國在發展核力量時要有更高透明度。

拜登政府正全面檢視美國的核政策，但未有說明其核政策會否因為中國核力量突飛猛進而受到影響。

報告沒有提及美國與中國公開衝突的可能性，然而中國要在所有戰爭領域，包括空中、陸地、海洋、太空及網絡空間全面挑戰美國；這種競爭加劇了美中可能發生衝突的擔憂，特別是在台灣地區問題上。

五角大廈這份報告認為，中國可能已建立了三位一體核攻擊，即美俄數十年來一直擁有的陸基、海基及空基核攻擊的組合。

報告所引用的數據是基於截至2020年12月為止所收集的資訊，因此並未反映美軍參謀首長密利早前對中國試驗高超音速武器的擔憂，並形容有如60多年前蘇聯衛星搶先上太空的「斯普特尼克時刻」(Sputnik moment)。

報告只提及眾所周知的事實，即中國已經部署了東風17中程導彈，可以避過美國導彈防禦系統。

此外，中國正在建設一個「可能干擾」美國軍事行動的海外基地和後勤中心網絡；報告同時聲稱，中國已開始建設至少三個新的導彈發射場，累計包含數百個可以發射洲際導彈的地下發射井。

報告也提及密利與中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成秘密通電，說明了有可能因為誤解和誤判而出現嚴重後果，因此強調有效和及時溝通的重要性。