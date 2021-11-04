中國急推軍事現代化 美國防部：目標2027年迫台談判

台灣國防部日前發布一架中國解放軍機的飛行照片，美國防部指中國迅速推動軍事現代化，將於2027年迫使台灣談判。（美聯社）

美國 國防部3日公布「中國 軍力報告」指出，中國迅速推動軍事現代化的目標，將於2027年時具有在印太地區對抗美軍的能力，並迫使台灣領導層依北京條件進行談判。

五角大廈在的年度中國軍力報告中針對台海安全局勢、中國對台軍事施壓、中國可能對台採取的軍事行動，以及兩岸軍力發展等，皆做出完整詳細評估。

報告指出，2020年，中國對台灣外交、政治與軍事施壓加劇，解放軍在台灣海峽周圍進行像是島嶼侵佔行動演習，也多次侵擾台灣「防空識別區」(ADIZ)，兩岸緊張局勢升高。解放軍也持續為台海突發可能做準備，同時威嚇、延遲或拒絕任何像是美國與其他理念相近夥伴的第三方干預。

報告引述中國媒體的軍方消息指出，中國持續推動軍事現代化，目標是在2027年時，能具備在印太地區與美軍對抗的能力，並迫使台灣領導層，依北京條件進行談判。

報告指出，中國從未放棄對台使用武力，解放軍持續強化的能力也使其有一系列得以脅迫台灣的選項，從對台灣進行海空封鎖到大規模兩棲入侵，也可能透過公開與秘密的經濟與政治活動，塑造或削弱台灣政府的有效性或合法性，包括網路攻擊或針對台灣的政治、軍事與經濟基礎設施進行有限攻擊，引發台灣民眾恐慌並削弱對領導層的信心。

在分析台灣防衛能力方面，報告指出，中國持續的軍事現代化擴大與台灣軍力的差距，為了因應中國不斷提升的軍力，台灣正致力開發新概念與不對稱戰力，包括建立戰爭儲備力量、發展國防工業、提高聯合行動與危機應對能力。

報告也重申，美國恪守以台灣關係法 、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策，美方致力深化與台灣關係，台灣是先進民主政體，也是關鍵經濟與安全夥伴。美方持續支持以符合台灣人民意願與最大利益的方式，和平解決兩岸關係，也持續對台軍售，使台灣得以維持足夠的自我防衛能力，並反對任何危及台灣人民安全、社會或經濟體制的訴諸武力或其他形式脅迫。