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密利：中國兩年內不可能侵台 美有能力協防

記者顏伶如／綜合報導
美軍參謀首長聯席會議主席密利。（美聯社）
美軍參謀首長聯席會議主席密利。（美聯社）

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)3日在華府舉行的「2021年阿斯本安全論壇」(Aspen Security Forum 2021)上答覆詢問時說，挑戰美國中國的願景，但未來兩年之內，中國不太可能侵略台灣，而美國有能力協防台灣，「這點毫無疑問。」

過去幾周，美國與中國因為台海問題，顯得關係緊張，包括拜登總統在內高層官員，在公開談話紛紛透露，萬一需要動武，美國已做好準備，有別於多年來美方向來保持「戰略模糊」(strategic ambiguity)的基調。

密利在論壇上被問到，是否認為中國準備在不遠的將來對台灣採取行動時答說：「倘若不遠的將來界定為未來6個月、12個月或24個月，根據我對中國的分析，我認為不太可能。」

「話雖如此，但顯然中國正毫無疑問地增強實力，以便將來在某種情況下，他們的國家領導人能夠擁有各種選項。」密利接著說：「然而，不遠的將來則可能不會，但世事難料。」

密利指出，加強溝通是重要的，因為遏阻行動的環節，包括有能力讓對手付出代價，同時確保我方擁有政治決心，且願意執行，「遏阻行動第三大要項則是，雙方要有清楚而沒有模糊空間的溝通，這點真的很重要。」

談到如果台灣遭受攻擊，美國是否會協防台灣，密利在論壇上指出：「在有必要的情況下，我們絕對有能力在世界各地採取任何行動。我們絕對有能力，這點是毫無疑問的。」

密利在接受國家廣播公司新聞網(NBC News)主播霍特(Lester Holt)專訪，談及中國對美國的威脅時指出，國家安全層面的確出現許多挑戰。

「我們看著一個國家，40年來從全球排名第七的經濟體，成為全球第二大經濟體。」密利說，中國在軍事方面投入大量經費，40年前只是一支人數龐大的步兵團，成員以農民為主，並以陸軍為主力，但現在則有能力進入太空、網路，除了陸海空之外還有海底，「他們顯然對我們形成區域威脅。」

他指出，中國所追求的願景是在國際舞台挑戰美國，中國變得越來越強大，想要把國際規則改成對中國有利，「未來10年至20年裡，將會出現重大挑戰。」

密利指出，現今戰爭中可以看到各種機器人、人工智慧、精準彈藥等科技的結合，戰爭本質因此出現基本改變，如果美軍未來10年至20年裡沒有隨著潮流做出基本改變，「一旦衝擊爆發，我們將淪為弱勢的一方」。

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