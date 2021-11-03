吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

全美多州2日舉行州長、市長等地方性選舉，其中波士頓 選出首位華裔女市長吳弭 (Michelle Wu)；維吉尼亞州州長選舉結果可能變天，由共和黨拿下州長及州議會多數席次，而向來為民主黨 票倉的新澤西州，這次州長選情也可能翻盤，新州民主黨籍州長過去40年來的連任魔咒難以破除。

此外，紐約市長也毫無意外，由民主黨的現任布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)勝出，成為紐約市史上第二位非洲裔市長。

民主黨進步派的吳弭2日以63.1%得票率擊敗對手埃塞比‧喬治(Annissa Essaibi George，得票率36.9%)，當選成為波士頓首位亞裔女市長，締造歷史，終結波士頓200年來由白人男性主政的局面。

36歲、父母來自台灣的吳弭身穿喜氣的大紅衣宣布勝選，她說：「我們準備好迎接這個時刻，我們準備成為所有人的波士頓，準備好成為不趕人的城市，而是歡迎稱此地為家的所有人。」

她提到，「我的兒子前幾個晚上問我，小男孩是否能當選為波士頓市長，他們有過，未來也會再有，但不是今晚。今天，波士頓(選民)選擇你們的母親。」

47歲的突尼西亞及波蘭裔埃塞比‧喬治當天晚上10點15分左右承認敗選並恭賀吳弭勝選，且不忘強調吳弭當選的歷史意義。她在敗選演講中說：「我要熱烈恭喜吳弭，她是第一位女性、首位有色人種、首位亞裔的波士頓民選市長。我知道這並非小事蹟，你們也知道(吳弭勝選的意義)不是件小事，我希望她向這個城市展現，身為人母如何達到這番成就。」

波士頓市長選舉此次共有12萬6426人投票，吳弭贏得7萬9763張票，得票率63.1%，埃塞比‧喬治獲得4萬6663張票，得票率36.9%。

波士頓市長選舉是吳弭與埃塞比‧喬治連續第五次在城市選舉中對決，也是吳弭連續第五次勝過埃塞比‧喬治，其中包括2013年以來共四次市議會選舉，兩人雖然都在9月的民主黨初選中勝出，但吳弭的支持率較高。

吳弭2日一早8時左右，便與丈夫和兩個兒子前往羅斯林代爾(Roslindale)的菲尼亞斯貝茨(Phineas Bates)小學投票，讓兒子也能參與民主選舉的過程。

亞太裔國會研究所(APAICS)數據顯示，全國前100座大城市中，只有六位亞裔市長，全都在加州或德州。

維州 州長選舉是今年最受注目的選舉之一，不僅為明年期中選舉試水溫，也是對拜登總統施政近一年來的公投。

維州州長選情拉鋸，由民主黨籍的前州長麥克利夫(Terry McAuliffe)對上共和黨籍企業家楊京(Glenn Youngkin)；截至3日凌晨開出的95%選票中，楊京以51.0%得票率領先麥克利夫的48.3%，暫居領先地位。

多家媒體已報導楊京勝選，有線電視新聞網(CNN)3日凌晨預測，楊京將會是下任維州州長，他將成為2009年以來首位贏得維州州層級選舉的共和黨人士。

楊京以黑馬之姿，在靠近投票日之前迎頭趕上並贏得民意青睞，讓維州共和黨鬆一口氣，該黨在這次選舉之前，看著為州轉藍數十年且快速增加的民主黨選民逐漸占領曾支持前總統川普的郊區選區。

麥考利夫競選失利，可能成為民主黨2022年期中選舉挫敗的徵兆。

麥克利夫2014年到2018年曾任維州州長，此次挑戰回鍋卻面臨政治素人楊京的強硬挑戰。

麥克利夫在維州各地的得票表現，比拜登在大選中於維州的得票率還糟；麥克利夫在非裔選民占多數的偏遠地區，如布朗斯威克(Brunswick)等郡只享有小幅優勢，且他在維州西南部白人選民占多數的阿勒格尼郡(Alleghany County)等地，得票率也不如拜登。

共和黨可望在維州州長選舉中獲勝，川普沾沾自喜，說道：「看起來麥克利夫總是攻擊名為『川普』的人，這項競選戰術幫了楊京大忙，麥克利夫一直說川普、川普、川普，但他輸了！」2020年大選時，拜登在維州大勝川普近10個百分點。

CNN政治評論員瓊斯(Van Jones)則表示，「我認為麥克利夫沒有推動一場適合現在情況與當前維州的競選活動，我覺得他彷彿與川普競選。」

麥克利夫2日晚間對支持者發表演說時，不承認敗選。他說：「我們還有票還沒計完，只開出18%的票，持續計票，因為每位維州選民的聲音都值得被聽見。」

在新州選舉方面，新州州長選舉則由現任民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)對上共和黨籍的挑戰者、前州眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)。

截至3日凌晨開出的78%選票中，西塔瑞利以50.2%得票率領先墨菲的49.0%。

墨菲以首任政績爭取連任，日前邀請前總統歐巴馬為他站台，肯定墨菲首任提高基本工資、有薪病假以及投資兒童照護，使新州成為更公平的州。

西塔瑞利則批評墨菲的政策極端，使新州的生活成本增加、政府開支過高，以及防疫限制太嚴格，拖累新州經濟。

墨菲團隊對於現階段得票率落後表示，民主黨選民占多數的北部新澤西州郡選區還沒開出，相信再過幾個小時，情況會變得明朗。

墨菲的幕僚表示，目前開的是共和黨選民所在的地區選票，當民主黨地區的選票結果進來，局勢就會變得對墨菲有利。

CNN消息人士透露，墨菲已經動身前往晚會現場，墨菲陣營原訂要等票全開完後再讓墨菲出面與支持者對話。

墨菲3日凌晨告訴徹夜等待的支持者說：「我們要再等更久，才會看到我們預期的結果。我們將等到每一票都開出來，這正是民主運作的方式。」