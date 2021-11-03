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NBC民調：半數共和黨選民 不相信計票正確

編譯郭宣含／綜合2日電

國家廣播公司(NBC)一項新民調發現，認為計票正確的選民在過去一年大幅下降，降幅主要來自於共和黨選民；高達50%的共和黨受訪者認為，下次選舉時，他們投下的選票會被不當計算。

根據2020年10月民調，85%註冊選民認為計票正確，但時隔一年後，這個民調數字下降至66%，約三分之二的選民認為計票正確；29%民眾表示，他們沒信心未來投下的選票會被正確計算，高於去年持相同看法的11%民眾。

前總統川普去年幾乎一整年都在質疑2020年選舉結果，共和黨選民對選舉體制的信任度下滑格外顯著；最新民調中有41%共和黨人表示，他們認為會公平計票，相較之下，去年該數字為84%；根據NBC新聞，有50%共和黨人表示，他們不相信選票會正確計算。

另一方面，民主黨人在新民調對計票的看法持平，去年有89%民主黨人相信公平計票。

NBC民調發現，拜登總統是否合法就任，相關質疑聲音顯而易見；近60%受訪者表示，他們認為拜登合法贏得總統之位，但38%民眾認為，拜登勝選無法律依據，另有4%民眾表示不確定。

自從2020選舉結束後，川普花了一年質疑自己的敗選，並堅稱選舉舞弊，這些無根據說法和訴訟遭全國法官一一駁斥，包括聯邦最高法院。

全國公共廣播電台(NPR)另一項近期民調也有類似結果，其指出僅有33%共和黨人表示，他們認為2024年選舉可公評舉行，另有90%民主黨人和60%獨立選民表示，他們相信選舉結果。

在NPR民調中，58%受訪者表示，他們非常相信或信任美國選舉。

NBC新聞民調於10月23日至26日調查820名註冊選民，誤差值為正負3.1個百分點。

民調 共和黨 拜登

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