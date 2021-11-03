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拆無證客家庭 拜登擬國賠 麥康諾轟：送非法移民數百萬

編譯陳韻涵／綜合2日電
國會參院少數黨領袖麥康諾，2日批評拜登政府要國賠給被拆離的無證移民家庭的提議。(美聯社)
國會參院少數黨領袖麥康諾，2日批評拜登政府要國賠給被拆離的無證移民家庭的提議。(美聯社)

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)1日批評拜登總統計畫賠償在前總統川普邊界「零容忍」政策下被拆散的非法移民家庭。

麥康諾在參院議事堂說：「老實說，這個荒謬的想法就像諷刺政策，下一件事就是，他們將送非法移民數百萬元支票。」

川普拆散 逾5千家庭

11名共和黨參議員1日聯名寫信給拜登，反對這項洽談中的補償方案。

共和黨籍愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)與另十名參院司法委員會成員寫道，「獎勵非法移民與法律相牴觸，且只會鼓勵更多非法人士聚集在我們的邊境；我們呼籲政府，不要賠償違法的外國人。」

來源：Senate Republican Leader Mitch McConnell

知情人士透露每人的補償金將在45萬元，有些家庭甚至可收到100萬元；在零容忍政策的高峰期，2018年5月和6月，超過3000名兒童被迫與父母分離。

另據國土安全部表示，川普執政期間，被拆散的人數超過5500人。

華爾街日報(WSJ)報導，實際賠償金額可能根據每個家庭的情況不同而更少。

報導指出，被拆散的家庭目前提出超過900宗訟案，官員不確定屆時會有多少可能申請賠償。

部分民主黨議員關切賠償方案，亞利桑納州參議員凱利(Mark Kelly)說：「我當然擔心，那是很多家庭、很多錢。」 

賠償預算 將逾10億元

這項賠償預算可能逾10億元，考量要聘請兒童心理學等專家評估每位兒童的心理狀況並追蹤數十年，實際情況充滿不確定性且所費不貲。

羅耀拉法學院(Loyola Law School)教授、911受害者賠償基金副専門委員辛默曼(Adam Zimmerman)說：「這是很昂貴的案子，情緒創傷難以評估且可能伴隨患者多年。」

華爾街日報指出，部分遭川普零容忍政策強行拆散的家庭親屬恐怕難以團圓，受害兒童可能經歷熱衰竭、營養不良，或被迫待在寒冷空間，缺乏妥善醫療照顧。

非法移民 川普 參院

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