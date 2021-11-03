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「納入他期盼的項目」拜登相信 曼欽會挺預算案

編譯潘勛／綜合2日電
拜登總統的總預算案關於社會福利項目，2日在國會民主黨內協商進入最後關頭，還有其他項要挑燈夜戰協商。(美聯社)
拜登總統的總預算案關於社會福利項目，2日在國會民主黨內協商進入最後關頭，還有其他項要挑燈夜戰協商。(美聯社)

拜登總統2日在英國表示，他相信民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)會支持眾院敲定的預算案最終版本，同意他在經濟及社會方面的開支構想，但曼欽1日才表示，本周可望出爐的預算案，他持保留態度，不見得投票支持。

國會山莊報(The Hill)2日報導，拜登在離開蘇格蘭氣候峰會前表示，假如民主黨在預算案中納入曼欽期盼的項目，曼欽會支持預算案；他相信預算案在參院表決時，曼欽會到場投票支持。

來源：Reuters

但曼欽1日抨擊眾院民主黨進步派扣留參院兩黨已合作通過的基礎建設法案，「形同綁架」；曼欽另警告說，這種戰術無法讓他致力於預算案。

曼欽表示，眾院應立即處理參院兩黨今年8月共識通過的基建法案；他另暗示，規模較大的預算案包藏一些「華而不實」的開支，像「賭博詐欺」的騙局；曼欽重申，預算案不該添增通膨或國債的憂慮。

許多諾貝爾經濟學獎得主支持拜登的預算案，認為預算案能紓解通膨、增加工薪家庭的收入；拜登2日援引學者們的支持而表示，自己了解曼欽密切注意預算案確切的細節，想確保不會在條文中偷塞東西，而法案成文時，與他認為自己會同意的並不一樣；但民主黨認為可以解決曼欽的疑慮。

拜登重新提出預算案大綱，想注資給對抗氣候變遷施政、致力於擴大民眾取得健保照顧、提供育兒抵稅額度，另進行教育計畫；想在參院過關，曼欽的一票必不可少。

近幾周拜登曾多次會晤曼欽及另位中間派聯邦參議員席納瑪，想確保兩人支持他的預算案。

眾院議長波洛西2日表示，自己與國會民主黨人密切會商後，牽絆住預算案的幾項懸而未定的議題「可望在今天結束之前解決」。

預算 拜登 民主黨

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