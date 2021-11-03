民主黨達成「處方籤藥」協議 預算案黨內協商關鍵一步

國會民主黨參眾兩院議員2日達成降低耆老藥價的協議，為通過總預算案清除障礙。圖為退休族丹娜．衛納展示她每天服用的藥，透過「醫療照顧」計畫，每年要花超過六千元以上的藥費，負擔很大。(美聯社)

國會民主黨 人2日就新預算大綱降低部分處方籤藥物部分，達成重大協議，將此納入拜登總統1.75兆元的總預算案的社會支部分，似乎已解決黨內協商的最後難題之一。

國會民主黨參眾兩院議員2日達成降低耆老藥價的協議，為通過總預算案清除障礙。圖為參院多數黨領袖舒默2日宣布達成降低耆老藥價的協議。(美聯社)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)2日宣布達成處方籤藥物的降價協議，並表示一旦聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡 )B部分和D部分的藥物上市特定時間後，該協議允許紅藍卡涉入協商藥價；這項措施可望降低胰島素價格、每年為紅藍卡病患減少2000元自付額，且避免藥廠哄抬價格。

來源：Forbes Breaking News

白宮日前曾表示無法獲得足夠票數，恐放棄社會支出案中的藥物定價計畫，這項說法招惹許多病患維權者和自由派民主黨人的炮轟，他們批評民主黨未能兌現重要承諾，明年期中選舉恐自食惡果。

這項協議須獲得聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)和聯邦眾議員彼得斯(Scott Peters，加州)等溫和派國會議員支持。

舒默2日指出，席納瑪已同意這項協議；而眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)上周末曾與席納瑪持續協商。

拜登總統的總預算案關於社會福利項目，2日在國會民主黨內協商進入最後關頭。圖為眾議長波洛西2日與民主黨議員開會協商。(美聯社)

波洛西：找到前進的路

波洛西表示，這項協議代表民主黨人找到前進的路，成功為美國長者敲定這項大變革計畫；「我們正在完成法案文本草稿，我很開心眾議員和席納瑪達成妥協。」

參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)表示，政府會在2023年開始協商10種藥物的藥價，並從最貴的藥物開始協商，包括癌症和關節炎用藥和抗凝血素，不過魏登未提供進一步細節。

公司調漲紅藍卡和貿易市場藥物的藥價，若速度比通貨膨脹快就會面臨罰款，這項規定從明年開始實施。

民主黨獲得部分中間派支持，使民主黨更進一步接近支出案的完成，黨內領袖盼眾院能在本周表決。民主黨仍在商討其他議題，包括移民和限制碳排放措施。

共和黨：恐致新藥減少

共和黨批評，協商藥價的協議讓紅藍卡可直接跟製藥公司談價錢，這可能造成新藥減少和成本上升。

大型製藥商工會組織「美國藥品研究與製造商協會」(PhRMA)也持反對態度，該組織執行長烏比爾(Stephen Ubl)表示，政府有權決定藥物價值，許多病患會因此減少接觸藥物和新療方的機會。