嚴控第二大溫室氣體甲烷排放 美石油天然氣業將受衝擊

美國總統拜登。歐新社。

美國 政府將宣布降低第二大溫室氣體甲烷的外洩計畫，用以應對氣候變遷；影響產業包括石油天然氣 、垃圾掩埋與農業，提高對甲烷外洩的規定，包括檢驗標準、及運輸或操作甲烷過程中可能造成的洩漏。

此外，農業部將建立跨部門工作小組，推動智能農業，監控甲烷等溫室氣體排放。

美國總統拜登 2日將在聯合國氣候變化公約第26次締約方大會（COP-26）上宣布此事，美國資深政府官員事前簡報向媒體說明。

拜登承諾，將和歐盟及其他國家合作，在2030年前，降低3成的甲烷排放量；資深官員表示，這項甲烷全球減排計畫，已有90餘國響應，占全球經濟的三分之二，全球甲烷排放量前30大國，也有半數加入。

至於中國是否加入，資深官員並未正面回應。

資深官員表示，美國數十萬個油井和天然氣井將面臨更嚴格的監管，過去只關注新井，環保署的新規定，首度將2015年之前的舊井納入規範，排放標準會比以往更為嚴格。

美聯社報導，美國現有油氣井將近90萬口，超過九成不受限制。

甲烷為天然氣重要部分，占美國溫室氣體排放量的1成，石油和天然氣產業占總甲烷排放量的3成；資深官員評估，新甲烷規範將可使世界各國快速減排，遏制全球氣溫上升，這不僅符合拜登今年4月減排目標的要求，也是巴黎氣候協定的目標。