照顧氣候前先照顧人 COP26忽視以國身障部長需要挨轟

以色列能源部長艾哈拉（左）因肌肉失養症必須以輪椅代步，1日準備出席聯合國COP26氣候峰會時，卻因為主辦單位忽視身障人士需求，導致她最後不得不返回愛丁堡的飯店。路透

以色列 能源部長艾哈拉（Karine Elharrar）必須以輪椅代步，1日準備出席在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國 COP26氣候峰會時，卻因為主辦單位忽視身障人士的需求，導致她最後不得不返回愛丁堡的飯店。艾哈拉對此感到「傷心」，並抨擊如此待遇「可恥」。

俄羅斯官媒RT轉述以國《12頻道》的報導指出，罹患肌肉 失養症（Muscular Dystrophy）的艾哈拉自述，她甚至無法抵達大會的會場，原因出在主辦單位最後提供的交通工具不適合她的輪椅，「他們說，我能進去的唯一途徑是徒步走上將近一公里，不然就是登上並非無障礙的接駁車」。

艾哈拉遺憾地告訴記者，「我帶著一定目標而來，而我今天無法實現它們」，並形容整個狀況「可恥」。她認為，既然聯合國號召每一個人遵守國際條約（2008年《身心障礙者權利公約》），「那麼，在自己的活動提供『無障礙』就是恰當的」。

BBC與以色列時報報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）的代表團一位官員表示，已向主辦單位正式抗議。班奈特自己則表明此事「不可接受」，要是艾哈拉無法進入峰會，他也不會出席2日的會議。外長拉皮德（Yair Lapid）則就此事批評英方，堅持「如果我們不先照顧人、無障礙與失能人士，就不可能照顧未來、氣候與永續性」。