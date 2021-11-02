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COP減碳可以很好玩 電動賽車與採莓機器人吸睛

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
COP會場展示「遠景電動方程式車隊」（Envision Racing）的車款。特派記者林奐成／攝影
COP會場展示「遠景電動方程式車隊」（Envision Racing）的車款。特派記者林奐成／攝影

正在英國舉行的聯合國第26屆氣候大會（COP26），除了各國談判在「藍區」進行外，另在格拉斯哥科學中心的「綠區」設置與減碳相關的展攤，本報記者走訪發現，現場展示一輛新款「電動方程式賽車」，最高速可達每小時280公里且全部使用綠能充電，顯示減碳也在運動領域蔚為風潮。另有英國團隊研發「採莓機器人」嘗試農業減碳，吸引不少人圍觀，為嚴肅COP大會增添樂趣。

「世界電動方程式錦標賽」（Formula E）是全球首個純電動賽車比賽，而在COP會場展示的是參賽車隊「遠景電動方程式車隊」（Envision Racing）的車款。本報訪問車隊合作夥伴派瑞許（James Parrish），他說此車款屬於第二代的電動方程式賽車，研發團隊將電池壽命延長一倍，充電時間為60分鐘，可以競賽45分鐘，速度也比上一代快20%。

格拉斯哥科學中心的「綠區」設置與減碳相關的展攤。特派記者林奐成／攝影
格拉斯哥科學中心的「綠區」設置與減碳相關的展攤。特派記者林奐成／攝影

派瑞許解釋：「一般F1方程式賽車有一個內部燃燒的引擎，燃燒的是汽油或柴油，這輛賽車則是100%電動，雖然外表看起來差不多，但在內部是充滿了研發的結晶。」他說，研發最困難之處是如何把電力做最有效率的運用，讓車子能盡可能跑得更遠。

去年8月，成立於英國的遠景車隊，獲得英國碳信託（Carbon Trust）頒發的碳中和認證，成為首支獲證的車隊。談到運動產業如何減碳，派瑞許說，以遠景車隊為例，除了賽車是電力驅動，完全零排放廢氣之外，「我們連充電都是用再生能源，且旅行到不同地方比賽時，也採用更永續方式，許多貨物都是海運而非空運」。

至於循環經濟，上一代車款的電池仍然可回收，而車隊也將搭機出國參賽的工作人員，大幅縮減至17人，以減少比賽過程產生的碳足跡。他強調，電動賽車也是電動車產業一環，「致力幫助英國走向淨零碳排」。

雖然電動賽車的最高時速，仍不如F1一級方程式賽車，但起步扭力強勁，從啟動到每小時100公里速度，只需2.8秒。派瑞許說，「電動方程式賽車的加速能力與F1賽車相當，Formula E只有7年歷史，但已成為主流運動之一，去年在全球創造3.1億觀看數，也使大眾更關注電動車」。

英國林肯大學（University of Lincoln）農糧科技研究院也參與盛...
英國林肯大學（University of Lincoln）農糧科技研究院也參與盛會，將他們研發的「採莓機器人」（Robofruit）展示在會場。特派記者林奐成／攝影

另一方面，英國林肯大學（University of Lincoln）農糧科技研究院也參與盛會，將他們研發的「採莓機器人」（Robofruit）展示在會場，非常吸睛。該研究所副教授阿米爾（Amir Ghalamzan）接受本報訪問時表示，這是全自動化的草莓摘採機器人系統，可以24小時運作，不僅加強效率，同時可以減少摘採過程中的食物浪費，並節省存放空間，有助農業減碳。

阿米爾解釋，該機器人主要利用人工智能（Artificial Intelligence）和智慧運算系統，能夠偵測草莓及評估成熟狀態，進而摘取與裝入果籃，直接運送到外地。他說，這款機器人是在今年8月研發完成，目前正與英國的農夫洽談合作，盼未來能實際運用。

COP會場展示「遠景電動方程式車隊」（Envision Racing）的車款。特...
COP會場展示「遠景電動方程式車隊」（Envision Racing）的車款。特派記者林奐成／攝影

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