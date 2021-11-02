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馬斯克喊話UN：饑荒若有解 我就捐60億元特斯拉股票

記者胡玉立、編譯林梅婕／綜合報導
馬斯克發推文說，如果世界糧農計劃署能說明60億元如何解決全球饑荒，他願意立刻賣掉特斯拉股票，把錢捐出來。(美聯社)
馬斯克發推文說，如果世界糧農計劃署能說明60億元如何解決全球饑荒，他願意立刻賣掉特斯拉股票，把錢捐出來。(美聯社)

世界首富馬斯克(Elon Musk)連日來與聯合國世界糧食計劃署(WFP) 署長畢斯利(David Beasley)，就協助終結世界飢餓，數度隔空交鋒；馬斯克31日表示，只要糧食署能夠確切說明可以如何解決世界飢餓問題，他會立刻賣掉價值60億元的特斯拉(Tesla)股票，把所得收益捐給糧食署。

畢斯利也回應，願意與正發展太空旅行事業的馬斯克「在地球或太空」見面詳談，還恭維馬斯克，將給未來帶來希望、穩定和改變。

馬斯克此說，是回應畢斯利近來的兩度公開呼籲；畢斯利先在10月初推文，向特斯拉和SpaceX創始人馬斯克、亞馬遜(Amazon)創始人貝佐斯(Jeff Bezos)以及其他億萬富翁發出挑戰，呼籲他們挺身而出，以「一次性行動」協助終結世界飢餓；上周他接受有線電視新聞網(CNN)訪問，又重申此見。

畢斯利在採訪中說，這些億萬富翁可以「捐60億元幫助4200萬人，我們如果不幫他們的話，他們真的就要死了。」

畢斯利說，對這些億萬富翁而言「這並不難」；據富比士(Forbes)雜誌報導，60億元約佔馬斯克總計3000億元淨資產的2%。

一位推特用戶推文，點出60億元只佔馬斯克財富的2%之後，馬斯克10月31日也回應道：「如果糧食署能在這串推文下，精確說明60億元可以如何解決世界飢餓，我現在就賣掉特斯拉股票並捐出去。」

馬斯克另外補充說，「但它必須公開會計，讓社會大眾可以確切看到錢是怎麼花的。」

「請詳細公開你們目前和擬議的支出，以便人們準確了解資金流向。」馬斯克後續推文回應說：「一切攤在陽光下，真好。」

馬斯克發推文說，如果世界糧農計劃署能說明60億元如何解決全球饑荒，他願意立刻賣掉...
馬斯克發推文說，如果世界糧農計劃署能說明60億元如何解決全球饑荒，他願意立刻賣掉特斯拉股票，把錢捐出來。(取自Elon Musk推特)

「我們可以在地球或太空上、任何地方都能見面，但我建議約在一個你可以親眼看到糧食署人員的地方，以了解流程。」接著畢斯利也在推特上回覆馬斯克：「是的，拜科技的方便所賜、我會把計畫帶給你看，開誠布公討論。」

畢斯利曾表示，雖然60億元不會解決世界飢餓問題，「但它會防止地緣政治不穩定、大規模移民，並拯救處在飢餓邊緣的4200萬人。」

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