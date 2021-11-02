史上最熱7年 強生：身綁末日裝置 不及時行動 子孫會譴責我們

英國首相強生說，我們若不及時行動，子孫都不會原諒我們。(美聯社)

全球130多國領袖1日出席在英國格拉斯哥(Glasgow)舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)。地主國英國首相強生(Boris Johnson)在開場致詞中，敦促各國及時行動，否則會遭未出世的後代評斷譴責；英國女王 談到已故丈夫心心念念的環境議題，呼籲各國為了後代，應攜手合作並採取行動。

強生1日在COP26開場白中，巧妙把當前的氣候變遷 行動喻為007電影 任務；他將各國領袖比喻為英國知名007系列電影主角「詹姆士龐德」(James Bond)，龐德身上綁了一個末日裝置，上面的紅色指針不斷倒數，最後人類會因此滅亡。

強生指出，大家現在身處類似情況，只是這回不是電影，末日裝置真實存在，「時鐘滴滴答答，應著數千億個引擎、熔爐和渦輪機的瘋狂節奏，這些機器使地球被一層看不見卻令人窒息的二氧化碳給包覆。」

「那些還未出世的孩子，以及他們的後代會評斷我們。」強生警告：「若今日我們不嚴肅因應氣候變遷，明日對孩子來說就太遲了。」

圖為德國一座燃煤的火力發電廠排放出濃煙和蒸氣。(美聯社)

會議舉行之前，世界氣象組織(WMO)10月31日發表報告指出，全球暖化引發的嚴重熱浪和毀滅性洪水將成為新常態，過去幾年海平面上升速度是1990年代的兩倍；2015年至2021年為史上最熱七年，今年可能創下有紀錄以來第六或第七熱的一年。

女王懷念親王 感性致辭

英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)1日在影片中表示，她希望峰會各國領袖為了後代共同合作，並體認到坐而言的時代已過，該邁向起而行的時代。

95歲的女王本擬親赴氣候峰會，但她近日健檢，並在八年來首度住院一晚後，最後在醫生的建議下取消行程。

女王希望各國領袖能超越政治時刻，展現政治家風範，歷史見證，各國抱持共同志向攜手合作，就有一絲希望。

她也談到亡夫菲利普親王(Prince Philip)關心環境議題，並罕見感性表示，她很驕傲菲利普的環保行動，繼續由兒孫接棒。