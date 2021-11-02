我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

史上最熱7年 強生：身綁末日裝置 不及時行動 子孫會譴責我們

編譯陳韋廷、郭宣含／綜合1日電
英國首相強生說，我們若不及時行動，子孫都不會原諒我們。(美聯社)
英國首相強生說，我們若不及時行動，子孫都不會原諒我們。(美聯社)

全球130多國領袖1日出席在英國格拉斯哥(Glasgow)舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)。地主國英國首相強生(Boris Johnson)在開場致詞中，敦促各國及時行動，否則會遭未出世的後代評斷譴責；英國女王談到已故丈夫心心念念的環境議題，呼籲各國為了後代，應攜手合作並採取行動。

強生1日在COP26開場白中，巧妙把當前的氣候變遷行動喻為007電影任務；他將各國領袖比喻為英國知名007系列電影主角「詹姆士龐德」(James Bond)，龐德身上綁了一個末日裝置，上面的紅色指針不斷倒數，最後人類會因此滅亡。

強生指出，大家現在身處類似情況，只是這回不是電影，末日裝置真實存在，「時鐘滴滴答答，應著數千億個引擎、熔爐和渦輪機的瘋狂節奏，這些機器使地球被一層看不見卻令人窒息的二氧化碳給包覆。」

「那些還未出世的孩子，以及他們的後代會評斷我們。」強生警告：「若今日我們不嚴肅因應氣候變遷，明日對孩子來說就太遲了。」

圖為德國一座燃煤的火力發電廠排放出濃煙和蒸氣。(美聯社)
圖為德國一座燃煤的火力發電廠排放出濃煙和蒸氣。(美聯社)

會議舉行之前，世界氣象組織(WMO)10月31日發表報告指出，全球暖化引發的嚴重熱浪和毀滅性洪水將成為新常態，過去幾年海平面上升速度是1990年代的兩倍；2015年至2021年為史上最熱七年，今年可能創下有紀錄以來第六或第七熱的一年。

女王懷念親王 感性致辭

英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)1日在影片中表示，她希望峰會各國領袖為了後代共同合作，並體認到坐而言的時代已過，該邁向起而行的時代。

95歲的女王本擬親赴氣候峰會，但她近日健檢，並在八年來首度住院一晚後，最後在醫生的建議下取消行程。

女王希望各國領袖能超越政治時刻，展現政治家風範，歷史見證，各國抱持共同志向攜手合作，就有一絲希望。

她也談到亡夫菲利普親王(Prince Philip)關心環境議題，並罕見感性表示，她很驕傲菲利普的環保行動，繼續由兒孫接棒。

全球氣候峰會在英國登場，但世界各地對煤的依賴仍深，圖為印度礦工挖煤。(美聯社)
全球氣候峰會在英國登場，但世界各地對煤的依賴仍深，圖為印度礦工挖煤。(美聯社)

英國女王 電影 氣候變遷

上一則

理想與現實 拜登峰會上倡議減碳 前一天籲油國增產

下一則

州長選舉 共和黨盼新州爆冷 維州2候選人切割「拜川」

延伸閱讀

強生COP26致詞籲各國領袖當龐德 快拆氣候變遷末日裝置

強生COP26致詞籲各國領袖當龐德 快拆氣候變遷末日裝置
拜登、強生、查理王子搭專機赴COP26 被批環保偽君子

拜登、強生、查理王子搭專機赴COP26 被批環保偽君子
英相強生G20大合照遲到 全場領袖狂噓

英相強生G20大合照遲到 全場領袖狂噓
氣候峰會揭幕前夕 英相估會議成功機率約6成

氣候峰會揭幕前夕 英相估會議成功機率約6成

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
美國聯邦傳播委員會今天以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可，並要求必須在60天內停止業務。（中新社）

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

2021-10-26 20:08
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。美聯社

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

2021-10-28 13:33

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？