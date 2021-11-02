瑞典環保少女嗆全球領導人：假裝在乎我們的未來

瑞典「環保少女」童貝里未受邀出席全球氣候峰會，但她在場外極為活躍。圖為童貝里參加格拉斯哥舉行的一場示威。(Getty Images)

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)31日於蘇格蘭格拉斯哥揭開序幕，瑞典 環保少女葛瑞塔‧童貝里(Greta Thunberg)雖然未受邀演說，卻已在當地掀起一陣熱潮；她批評參與會議的全球領導人「假裝在乎我們的未來」，也向銀行機構呼籲，停止資助破壞氣候的行為，泛指從事化石燃料的相關企業。

喊話銀行「停止資助破壞氣候」

童貝里31日接受英國廣播公司(BBC)專訪時，向銀行機構喊話：「停止資助破壞氣候的行為。」

儘管表示自己未「正式」受邀發表演說，童貝里說，官員可能是擔心邀請「激進的年輕人」，會給外界帶來不佳的觀感。

童貝里直指那些正在參與會議的全球領導人是「假裝在乎我們的未來」，並說，「裡面的討論不會帶來任何改變，不要再說那些廢話、還有他們在裡面做的那些爛事。」

與此同時，會議舉辦場所、克萊德河(River Clyde)對岸，聚集許多來自他國的青年倡議者高舉布條，寫著「我們正在看著你」。

加碼批評「與會國家代表性不足」

童貝里還批評參加會議的國家代表性不足，那些被氣候變遷 影響最甚的國家在會中只有少數，而且1日和2日的重要議程上也都不見中國 和俄羅斯的領導人。

她說：「若我們持續忽視北方國家對全球氣候變遷背負的歷史責任，這場重要的談判將不會成功。」

童貝里與數千名倡議人士呼籲，為避免未來全球氣溫上升幅度超過攝氏1.5度(等同華氏2.7度)，全球各國領袖都應採取更大膽的行動。

她稱該目標「理論上可行」，但能否成功，「取決於人類。」

倡議示威「憤怒有時是最佳反應」

童貝里在訪問中，被問到氣候保護倡議組織在示威行動上應採取哪些策略時，坦承憤怒有時是最佳的反應，並引用自己創辦的青年氣候保護行動「周五為未來而戰」(Fridays for Future)作為範例說道：「只要沒有人受傷，我認為有時候你需要激怒一些人；如果沒有摩擦，這個活動不會如此成功。」

此外，童貝里的出現也掀起支持者一陣狂熱的風潮；據稱她一抵達格拉斯哥火車站，就被百名支持者包圍，甚至需要警方護送出站，被當地媒體譽為「葛瑞塔狂熱」(Greta Mania)；離開車站的路程上，童貝里也向群眾豎起大拇指，並在推特上感謝支持者：「終於抵達格拉斯哥！謝謝你們熱情地歡迎。」