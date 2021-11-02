氣候峰會開幕 「排碳就是自掘墳墓」籲減少依賴化石燃料

聯合國氣候峰會在英國格拉斯哥揭幕，會場上方投射出一個地球標誌。(路透)

蘇格蘭格拉斯哥COP26聯合國氣候峰會揭幕前，聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)1日表示，人類對化石燃料成癮，若不停止這種依賴，繼續排碳危害自己，「我們就是在自掘墳墓。」

「我們依然落後。」拜登 總統同日在峰會前發表11分鐘的演講中，呼籲全球領袖為氣候變化採取大規模行動，沒有時間再磋跎和爭論，「這是我們集體生存時間的挑戰。」

古特雷斯呼籲各國每年回到峰會相互抵勵切磋，「直到確保全球平均氣溫上升限制在攝氏1.5攝氏度以內，直到對化石燃料的補貼結束，直到碳定價和煤炭被淘汰為止。」

拜登親臨氣候峰會，是美國 在前總統川普 退出巴黎協定後，重新與海外盟友藉氣候議題推動外交、彰顯領導能力的時機；拜登一方面強調「美國展現力量了」，一方面表示，「為保護我們共有的世界，格拉斯哥必須是十年創新與魄力的開端。」

暖化 重塑人與自然相處方式

「氣候變化已在全球肆虐。」拜登說，即使全球暖化正造成巨大經濟損失，顛覆人類生活，卻也是重塑人類與自然和諧相處方式的機會，「我們正處在世界歷史的轉捩點。」

他說，氣候變化是對人類生存的威脅；氣候災害已造成數兆元經濟損失，如果各國能轉向低碳排放能源，可為全球創造數以百萬計的工作機會。

拜登原想帶著他理想中的應對氣候議程來參加格拉斯哥氣候峰會，但國會來自民主黨內的反對力量，迫使他放棄議程中最強大的機制：透過獎勵，擺脫化石燃料發電，並懲罰無法辦到的電力公司。

拜登出發前向國會提出的妥協方案，是5550億元清潔能源稅收抵免及激勵措施；這仍將是美國應對全球暖化歷來最大筆的投資，但只能減少一半左右的污染。

儘管拜登在格拉斯哥鼓吹該法案的潛在減排量，但此規模縮減法案的國會前景也仍不確定；除了國內壓力，拜登及其政府在敦促美國和其他國家因應氣候問題採取夠快行動方面，也面臨障礙。

致歉 川普率美退出巴黎協定

因此，在峰會召開前夕，拜登政府也試圖降低人民期待，不要認定100多位各國領袖在格拉斯哥兩周的會談，一定會在減少氣候排放取得重大突破。

拜登發表演講後，另外在一場與各國領袖舉行的小型會議上提到川普，並為川普在2015年領導美國退出巴黎氣候協定向各國領袖致歉說：「我不該道歉，但我確實要為美國上屆政府退出巴黎協定，讓情況變得有點糟的這件事實道歉。」