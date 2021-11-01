「美國回來了」拜登返氣候舞台 專家：美將強勢主導

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」正在英國格拉斯哥舉行。特派記者林奐成／攝影

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）正在英國格拉斯哥舉行，美國拜登 政府上任後重返《巴黎協定》，大聲喊出「美國回來了」，而回到全球氣候舞台的美國，將對本屆大會產生什麼影響？參加大會的台大政治學系副教授林子倫解讀，美國可能會強勢主導這次大會，在氣候資金和技術上，都會帶來正面幫助，「這很關鍵，美國的減碳承諾是給市場明確訊息」。

美國總統拜登近日行程滿檔，先飛往義大利羅馬參加G20峰會，接著轉往格拉斯哥參加COP26，將與各國領袖會談，盼就氣候議題達成共識，重拾美國在國際外交的主導地位。

熟捻國際政治的林子倫曾參加多次COP大會，他指出過去4年川普 掌權時，美國代表在COP大會相對低調，聲勢較弱，氣候行動轉由歐盟主導。然而，拜登上台後，「美國一定會強勢地進來氣候大會」，對於國際社會對抗氣候變遷，將會形成助力。

「氣候談判需要主導性的國家，國際需要一個political leadership（政治領袖），所以美國重新回來，讓國際氣候有領導腳色非常關鍵」，林子倫表示。

他分析，美國為氣候大會帶來的正面影響是「資金」與「突破性的技術」，畢竟美國擁有國際上最多的資金，而且過去提供的氣候援助也最多，「過去4年，川普很多會費不交，這對資金是有影響的。」

林子倫也分析，美國的科技領先全球，且又喊出「2035年全綠電」、「太陽光電45%」，讓全世界看到美國的氣候目標，「美國是全球最大市場，這會帶動所有的產業轉型。他是一個指標，帶動市場方向，大家都敢往那個方向去投資押寶。」

本屆大會可能達成什麼成就？林子倫分析，在美國重回氣候大會，對國際社會形成助力之下，COP26確實有機會達成新的倡議，可能各國會做出關於「淨零碳排，race to net zero」的重大宣示。