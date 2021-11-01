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聯合國氣候峰會登場 拜登將宣布新倡議助窮國應對

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登。 美聯社
美國總統拜登。 美聯社

聯合國氣候變化公約第26次締約方會議（COP26）1日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場，力倡全球共同應對氣候變遷的美國總統拜登親自出席，拜登將在會中演講時回顧美國過去一年的努力，並宣布氣候倡議，包括透過立法提供5500億美元，投入應對氣候變遷，及協助較貧困的外國對抗正在發生的氣候破壞現況。

不過，這筆氣候變遷的巨額預算，還在美國國會激辯，尚未通過。

這場會議被認為是落實2015年巴黎氣候協定，將有超過120國家領導人與會，不過，溫室氣體排放量前幾大的中國、俄羅斯領導人均未親自出席，印度更是會前就拒絕提高減排目標。

在COP26開會前夕，20國集團（G20）在羅馬舉行領導人峰會，就包括碳排放大國，拜登在場邊表示，對俄羅斯和中國未就應對氣候變遷做出任何承諾感到失望。

華盛頓郵報報導，中國國家主席習近平不親自出席COP26，也將是唯一一位只發書面聲明的國家領導人；根據主辦方公布的議程，習近平的聲明將在各國領導人演講後公布，中方派出氣候特使解振華到場與會。

主辦方英國首相強生（Boris Johnson）將在會中表示，現在是氣候變遷時刻倒數，敦促其他國家立即採取大膽行動；他說，「若我們今日不嚴肅以對，我們的孩子明天開始做就太晚了。」

為應對氣候變遷，多國要求中國做出更積極的承諾，習近平的缺席，讓外界質疑「少了北京的承諾，這次會議能取得多大進展」。

拜登在今年4月的氣候峰會上宣布新氣候目標：以2005年為基準，2030年之前溫室氣體減排50%到52%(為前總統歐巴馬承諾的兩倍)；2050年之前達成淨零碳排；2035年前電力無碳零汙染；支持節能交通工具、大眾運輸及建築。

習近平當時透過視訊與會發表談話，仍堅持2019年提出「2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前淨零排放」的目標，他說，這遠遠短於發達國家所用的時間，需要中方付出艱苦努力，第十四個五年計畫（十四五）時期嚴控煤炭消費增長，十五五時期逐步減少。

氣候變遷 拜登 中國

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